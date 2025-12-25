Teknisk säljare till Elektroautomatik AB
Ps Partner AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-12-25
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ps Partner AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa framtidens automationslösningar? Elektroautomatik söker nu en teknisk säljare med focus på industri, livsmedel och life science till sitt team i Göteborg.
Som teknisk säljare hos Elektroautomatik arbetar du nära både kund och teknikteam. Du identifierar nya möjligheter, utvecklar lösningar och driver projekt från idé till offert. Här får du kombinera din tekniska kompetens med affärsmannaskap i en miljö där innovation, kvalitet och laganda står i centrum.
Vi söker dig som har erfarenhet av mekanik eller elkonstruktion och trivs i mötet med kunder. Du har förmåga att se helheten, skapa förtroende och driva affärer framåt tillsammans med våra projektledare och konstruktörer. Du har arbetat i några år med liknande försäljning och har en god kunskap av kundens utmaningar. Du är bra på att leda dig själv, sätta upp utmanande mål och nå dem tillsammans med dina kollegor. Nyfikenhet, affärsmannaskap och god teknisk förståelse är grunden i tjänsten.
Elektroautomatik är Sveriges största automationsintegratör - med kunder som Volvo, Swedish Match, Scania och flera ledande industriföretag. Här blir du del av en organisation som kombinerar teknisk spets med genuin laganda.
Välkommen med din ansökan och bli en del av ett företag som utvecklar både människor och industri.
Låter det intressant?
Perfekt, sänd in din ansökan till oss och komplettera med svar på några frågor. Sista ansökan är den 12 januari 2026. För frågor kontakta Anna Petersson anna.petersson@pspartner.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6970170-1767475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ps Partner AB
(org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Johan Willins gata 6 (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
PS Partner Jobbnummer
9663786