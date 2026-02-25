Teknisk säljare till Edströms Verktyg AB
AxÖ Consulting AB / Säljarjobb / Jönköping
2026-02-25
Edströms Verktyg står inte still.
Vi växer, satsar och stärker nu vår säljorganisation ytterligare. För att lyckas behöver vi rätt person - en teknisk säljare som vill bygga relationer, göra affärer och vara med när vi gasar in i framtiden. Det här är en roll för dig som trivs nära industrin och vill kombinera teknik och affärer i ett bolag med starkt varumärke och tydlig framåtanda. Nyfiken på att vara med på resan?
Varför Edströms Verktyg?
Edströms Verktyg är ett Jönköpingsbaserat familjeföretag som förser hantverks- och industrikunder över hela Sverige med verktyg och förnödenheter. Vi är en trygg arbetsgivare med lång historia - men med blicken tydligt riktad framåt.
Hos oss möts du av ett sammansvetsat team där närvaro och tillsammans inte bara är fina ord på en vägg, utan en självklar del av kulturen. Du får en chef som är lyhörd, närvarande och som litar på sina medarbetare. Vi tror på hållbar prestation och erbjuder bland annat träning på arbetstid, frukost och förmåner som gör att livet fungerar även utanför jobbet. Här får du stabiliteten i ett etablerat familjeföretag, kombinerat med driv och utveckling.
Hur det är att arbeta som teknisk säljare hos Edströms Verktyg
I rollen arbetar du nära våra tekniker och leverantörer och har en vardag fylld av kundbesök. Du ansvarar för och utvecklar din kundbas, med tyngdpunkt i Jönköping med omnejd, men arbetet utgår från kundrelationerna snarare än en fast geografisk region. Du utgår hemifrån eller från huvudkontoret i Jönköping och driver ditt arbete självständigt med tydligt affärsansvar. Resor ingår naturligt i rollen, men det är mycket få övernattningar då merparten av dina kunder finns inom bekvämt pendlingsavstånd."
Du arbetar nära industrikunder och bygger långsiktiga samarbeten snarare än snabba affärer. Rollen är rådgivande: du lyssnar, utmanar och föreslår lösningar som gör verklig skillnad i kundens vardag. Du följer affären från första kontakt till uppföljning och vidare utveckling.
Det här är ingen förvaltande roll. Det är en möjlighet att kliva in i ett bolag med tydlig ambition om att utvecklas och bli bättre- och som söker dig som vill samma sak. Tillsammans med teamet blir du en viktig del i att stärka Edströms Verktygs position på marknaden.
Vem är du?
Du har erfarenhet av teknisk försäljning inom industrin och en god förståelse för verktyg och förbrukningsmaterial som används i produktion och tillverkning. Du är trygg i den tekniska dialogen och har förmågan att snabbt sätta dig in i kundens produktion, behov och utmaningar. Med din kompetens kan du identifiera rätt verktyg och lösningar från Edströms Verktyg som bidrar till ökad effektivitet, kvalitet och lönsamhet i kundens verksamhet.
Men det som verkligen gör skillnad är vem du är som person. Du skapar förtroende, är nyfiken, affärsmässig och kommunikativ. Du trivs med ansvar och driver ditt arbete strukturerat och målmedvetet. Du vill bygga något långsiktigt - och du vill vara med när det händer.
Om Edströms
Edströmsgruppen är en familjeägd koncern med stark förankring i Jönköping och över 70 års erfarenhet av att leverera produkter och lösningar till bygg- och industrisektorn. Genom våra olika bolag erbjuder vi ett brett och komplett sortiment inom verktyg, maskiner, förnödenheter och service.
Med ett starkt varumärke, långsiktigt ägande och tydligt framtidsfokus kombinerar Edströmsgruppen stabilitet och trygghet med utvecklingskraft och entreprenörsanda Ersättning
Fast + bonus
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
AxÖ Consulting
Linnea Broman 0708446185
