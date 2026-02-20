Teknisk säljare till Demex
2026-02-20
Varför Demex?
Demex är ett välmående och expansivt bolag inom bygg- och stängsellösningar. Här kliver du in i en dynamisk roll som präglas av teknik, kundansvar och affärsutveckling. Du arbetar nära marknaden och får kombinera din förmåga att förstå tekniska utmaningar med kunddialog, projektstyrning och långsiktiga relationer. Perfekt för dig som gillar att förstå hur saker fungerar - och som vill hjälpa kunderna till både smarta och hållbara lösningar!
Din blivande arbetsplats
Demex erbjuder helhetslösningar inom områdesskydd samt säkerhetsprodukter. Genom ett brett produktsortiment, hög leveranssäkerhet och personlig service skapar vi lönsamhet för våra kunder. Vi tror att ärlighet är det bästa sättet att behandla kunder, leverantörer och affärskontakter. Vi kompromissar inte med vår integritet eller etik till förmån för vinst. Vi tror på värdet av att hjälpa andra och vi kommer alltid att sträva efter att vara ett stöd för våra anställda, affärskontakter och vårt samhälle.
Ditt nya uppdrag
I rollen som teknisk säljare erbjuds du en stimulerande och bred mix av kundmöten, offertframtagning och teknisk rådgivning.
Du kommer att:
• Både vårda och vidareutveckla dina kundrelationer och affärer i portföljen * Arbeta med försäljning genom en tekniskt rådgivande framtoning - du tydliggöra tekniska koncept och vägleder kunden rätt i processen * Delta engagerat i projekten - hela vägen från behov till leverans
Arbetsplatsen är i Smålandsstenar, där teamet arbetar tätt tillsammans och har en entreprenöriell, prestigelös kultur.
Om just dig
För att trivas, och lyckas, i rollen behöver du ha både teknisk fallenhet och vara logiskt tänkande - oavsett om du har arbetat med teknisk försäljning, bygg, installation eller montage sedan tidigare. Vi tror också att du har erfarenhet av B2B-försäljning - det allra viktigaste är dock din inställning, uthållighet och lagkänsla. Demex lägger ett stort värde vid dina personliga egenskaper och din potential för framtiden.
Vi tror att du: * Är en förtroendeingivande säljare som värdesätter att nå resultat * Är trygg i dialog med både montörer, byggare och tekniska beställare * Kan förstå material, konstruktion och tekniska lösningar * Har god datavana och intresse för att jobba effektivt med digitala verktyg * Är självgående, relationsstark och uppskattar kundbesök
Där kultur möter människa
Här erbjuds en nyfiken kultur där man utvecklas tillsammans och lär av varandra. Du får både stöd, frihet och struktur. Dagliga säljmöten och tydliga KPI-er varvas med omtanke om teamet samt allas gemensamma välmående och framgång.
Som medarbetare får du: * En strukturerad onboarding i Smålandsstenar * Tydliga mål, dagliga möten och bra säljstöd som skapar trygghet i vardagen * Påverkansmöjligheter och chansen att växa i en organisation med snabba beslutsvägar
Här får du frihet, struktur och en möjlighet att växa i takt med bolaget.
Vi finns här
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Ansök redan idag - vi ser fram emot att höra mer om hur du vill och kan bidra!
Jennie Meier - 0763 011 761 - jennie@navi.se
