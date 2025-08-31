Teknisk säljare till Christian Berner
2025-08-31
Drivs du av försäljning och vill utveckla långsiktiga kundrelationer inom industrin? Christian Berner söker nu en teknisk utesäljare till vårt affärsområde Filterteknik. Här får du kombinera affärsmannaskap och teknisk kompetens med möjligheten att arbeta nära både kunder och leverantörer.
Christian Berner är ett teknikhandelsföretag med över 125 års historia, starka värderingar och en tydlig tillväxtresa. Vi erbjuder rådgivning, produkter, lösningar, service och reservdelar - alltid med kvalitet och långsiktighet i fokus.
Huvudkontor i Mölnlycke utanför Göteborg
En del av börsnoterade Berner Industrier (ca 240 medarbetare, omsättning ca 1 000 MSEK)
Christian Berner AB: ca 70 anställda, omsättning ca 250 MSEK
Affärsområdet Filterteknik: omsättning ca 20 MSEK
Här möts du av en trevlig, social och samarbetsinriktad atmosfär - där vi kombinerar industriell tradition med modern teknik och innovation. www.christianberner.se
Om rollen
Som teknisk utesäljare ansvarar du för att driva värdebaserad försäljning och utveckla våra kundrelationer i södra Sverige. Du är placerad på huvudkontoret i Mölnlycke och blir en del av ett engagerat team inom Filterteknik.
I rollen ingår att:
Driva hela säljprocessen: prospektering, kundmöten, behovsanalys, offerter, förhandling och avtal.
Arbeta nära både nya och befintliga kunder, våra internationella leverantörer och kollegor i koncernen.
Representera Christian Berner på mässor, kundevent och vid leverantörsbesök.
Bidra till att utveckla affärsområdets omsättning och tillväxtmål.
Resor inom distriktet förekommer, med vissa övernattningar, samt ett mindre antal resor utomlands till leverantörer.
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar tekniskt intresse med starkt affärsdriv. Du är van att arbeta långsiktigt, rådgivande och strukturerat i din försäljning.
Vi tror att du har:
Eftergymnasial teknisk utbildning och erfarenhet av komplex B2B-försäljning.
God kunskap inom avtal, anbudsarbete och kundanpassade lösningar.
Förståelse för flödesteknik och gärna erfarenhet av trycksatta system.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
God IT-vana (Office-paketet, CRM).
Publiceringsdatum2025-08-31Dina personliga egenskaper
Resultat- och målinriktad med affärsmässigt driv.
Relationsskapande och kommunikativ.
Strukturerad, ordningsam och självgående.
Lagspelare som gärna samarbetar och bidrar.
Trygg och stabil i rollen som rådgivande partner.
Sista ansökan den 17 sept 2025.
I denna rekrytering samarbetar Christian Berner med PS Partner. För frågor, kontakta ansvarig rekryterare Anna Petersson, anna.petersson@pspartner.se Ersättning
