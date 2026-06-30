Teknisk säljare till Bopp Scandinavia AB
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2026-06-30
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Teknisk Säljare till Bopp Scandinavia AB
Vill du arbeta i en självständig säljroll där du kombinerar teknik, affär och kundrelationer?
Hos oss får du möjlighet att utveckla både befintliga kunder och nya affärer på den nordiska marknaden – i ett bolag med hög teknisk kompetens och frihet under ansvar.
Som teknisk säljare hos oss får du ett helhetsansvar för affären – från första kontakt till färdig lösning hos kund.
Du arbetar både med att utveckla befintliga kundrelationer och att identifiera nya affärsmöjligheter inom Norden. Rollen är varierad och kombinerar försäljning, rådgivning och projektledning.
Hos oss blir du en del av ett familjärt och sammansvetsat team där vi arbetar nära varandra, delar kunskap och stöttar varandra i vardagen. Teamet präglas av hög kompetens, starkt engagemang och en gemensam drivkraft att leverera lösningar med högsta kvalitet.
Om oss
Bopp Scandinavia AB, med säte i Laholm, Sverige, ingår i den internationellt verksamma BOPP-koncernen med huvudkontor i Schweiz. Som en stark lokal partner på den skandinaviska marknaden tillhandahåller vi högkvalitativa lösningar inom filtrering, separation och materialhantering för branscher som kemi, livsmedel, läkemedel och processindustri.
På vår anläggning i Laholm utvecklar vi skräddarsydda lösningar och erbjuder serviceproduktion, inklusive omdukning av siktramar och filter i rostfritt stål. Vårt arbete präglas av djup teknisk expertis, ett starkt engagemang för service och ambitionen att vara ledande inom våra specialområden.
BOPP-koncernen har varit synonymt med precision, tillförlitlighet och teknisk excellens sedan grundandet 1881. Med ett globalt nätverk av anläggningar i Europa, Amerika och Asien kombinerar koncernen schweiziskt hantverk med en internationell närvaro och långvarig branscherfarenhet.
Tillsammans förenar vi lokal expertis i Sverige med styrkan hos en global koncern och skapar värde för våra kunder genom kvalitet, innovation och ett förtroendefullt samarbete.
Om rollen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och vårda befintliga kundrelationer
Identifiera och bearbeta nya kunder och applikationsområden
Genomföra marknadsanalyser och driva affärsutveckling
Besöka kunder och representera bolaget på mässor
Driva kundprojekt från offert till leverans
Hantera inkommande order och orderinköp
Du utgår från Laholm och samarbetar nära dina kollegor, samtidigt som en stor del av arbetet sker ute hos kund.
Våra kunder återfinns inom både internationella koncerner och små till medelstora specialistföretag, där kraven på driftsäkerhet, kvalitet och regelefterlevnad är höga. Detta ställer höga krav på flexibilitet, vilket innebär att våra arbetssätt, kontaktytor och lösningar anpassas efter varje verksamhets unika behov. Vi samarbetar nära med produktionsansvariga, tekniska specialister och inköpsfunktioner för att säkerställa effektiv integration i kundernas processer och en stabil, kostnadseffektiv produktion.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av teknisk försäljning och trivs i en roll där du får kombinera affärsmannaskap med teknisk förståelse.
Du är en relationsskapande person som drivs av att utveckla affärer och skapa värde för kunden.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av B2B-försäljning av tekniska produkter eller lösningar
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat mot uppsatta mål
Intresse för teknik och förståelse för industriella processer
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från mindre eller entreprenöriella bolag
Kunskaper i ytterligare nordiska språk
Erfarenhet av SAP
Vi erbjuder
En varierad roll med stort eget ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla affärer i en nischad marknad
Arbete i ett teknikdrivet bolag med korta beslutsvägar
Ett team med hög kompetens och nära samarbete
En roll där du får kombinera kundkontakt, teknik och affärPubliceringsdatum2026-06-30Övrig information
Resor ingår i tjänsten, främst inom Norden. Du utgår från kontoret i Laholm de dagar du inte är på resande fot. Rollen innehåller ca 60% utesälj och ca 40% administration. Lönen består av en fast månadslön samt en årlig prestationsbaserad bonus. Du rapporterar till verksamhetschefen i Laholm.Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Maria Philipson – accounting.se@bopp.com
Urval och intervjuer sker löpande så tveka inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
accounting.se@bopp.com
E-post: accounting.se@bopp.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Teknisk säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bopp Scandinavia AB
(org.nr 556553-1364)
Industrigatan 42 (visa karta
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312 34 LAHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Maria Philipson maria.philipson@bopp.com Jobbnummer
9984695