Teknisk Säljare Syd Till Hydac AB
MT Search & Recruit AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-02-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MT Search & Recruit AB i Göteborg
, Alingsås
, Borås
, Uddevalla
, Halmstad
eller i hela Sverige
Har du passion för industriell teknologi och vill jobba med försäljning inom en innovativ framtidsbransch och hos ett bolag med snabba beslutsvägar och där du har stor möjlighet att påverka?
Då finns det nu en unik chans att söka tjänsten som Teknisk Säljare Syd!
HYDAC erbjuder
Att arbeta på HYDAC ger dig en spännande och unik karriärmöjlighet inom industriell hydraulik, drivteknik, kylning och elektrifiering av både mobila och industriella applikationer. Vår ambition är att ständigt arbeta för att vara en sund, säker, intressant och attraktiv arbetsplats där våra medarbetare kan utvecklas hälsosamt och på ett framgångsrikt sätt. Vidare erbjuds du tryggheten att representera ett välkänt varumärke med kvalitéprodukter, samt en chans påverka och utvecklas i ett innovativt bolag med stabil tillväxt.
Hos oss får du marknadsmässig lön enligt Svenskt Näringsliv, vi har kollektivavtal och exempel på förmåner vi erbjuder är tjänstebil, förmånscykel, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Om rollen
Som teknisk säljare på HYDAC har du en viktig position inom försäljningsteamet och kommer att arbeta med att driva och vidareutveckla affären hos både befintliga och nya kunder. Kunderna finns inom MRO (Underhålls- /processindustrin), OEM (Tillverkningsindustrin) och distribution med fokus på MRO. För att bli framgångsrik i rollen, bör du ha erfarenhet av de utmaningar som processindustrins underhållsavdelningar brottas med och motiveras av att finna kundanpassade lösningar som skapar hållbarhet och värde för dina kunder.
Du rapporterar till Sales Manager inom segment Industri och rollen utgår från förslagsvis Göteborg. Du ansvarar för försäljningen i Syd och därför kräver tjänsten att du trivs med frekventa kundresor inom regionen och det kan även förekomma resor till våra systerbolag utomlands, framför allt till moderbolaget i Tyskland.
Om dig
För att trivas i rollen är du genuint intresserad av teknisk försäljning. Du är strukturerad och van att systematiskt jobba med dina affärer. Du är nyfiken på kunden och arbetar med långsiktiga relationer för att öka kundnyttan. Du har förmågan att tänka nytt och vågar bryta ny mark, samtidigt som du också vårdar och utvecklar befintliga kunder. Du är lyhörd, idéskapande och lösningsorienterad i såväl externa som interna sammanhang.
Din bakgrund och erfarenhet:
• Relevant eftergymnasial utbildning, gärna med inriktning mot hydraulik / automation / processteknik.
• Gedigen erfarenhet från försäljning i en krävande teknisk miljö av lösningar och produkter som hydrauliska komponenter och system, smörj- eller kylsystem eller andra tekniska lösningar.
• Affärsdriven med förmåga att se och våga utforska ny teknik och möjligheter hos såväl befintlig som potentiell kund.
• Väl utbyggt nätverk inom industrin i södra Sverige där du är bekväm med att kommunicera, bygga relationer och förhandla på alla nivåer.
• God kommunikativ förmåga och kommunicerar på svenska och engelska obehindrat i tal och i skrift. Tyskakunskaper är meriterande.
• B-Körkort samt möjlighet och vilja att resa i tjänsten.
• Goda kunskaper inom Office-paketet, samt vana att arbeta med SAP, CRM system och att analysera data.Publiceringsdatum2026-02-28Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringsbyrån MTRecruit. Vid frågor om tjänsten vänd dig till vår rekryteringskonsult Martina Träen på 0722-979760 alt martina@mtrecruit.se
Ansöker gör du via www.mtrecruit.se.
Sista ansökningsdag 22 mars 2026. Välkommen! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MT Search & Recruit AB
(org.nr 559261-8010) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MTRecruit AB Jobbnummer
9769432