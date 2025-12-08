Teknisk säljare Skövde med omnejd
Dematek AB / Säljarjobb / Skövde
2025-12-08
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dematek AB i Skövde
, Linköping
, Karlstad
, Örebro
, Göteborg
eller i hela Sverige
Dematek AB är marknadens mest kompletta leverantör av lyftutrustning, service och säkerhetsutbildningar. Vi finns representerade över hela Sverige och nu söker vi en teknisk säljare till Skövde med omnejd. Du kommer att få arbeta med lyftbranschens främsta varumärken och bli en del i vårt starka team på Dematek.
Dina nya utmaningar
Som teknisk säljare ansvarar du för hela försäljningsprocessen, allt ifrån kundbesök, offertskrivning, anbudslämnande och rådgivning till förhandling och avslut. Du kommer självständigt att planera din tid, boka besök samt bearbeta både befintliga som nya kunder. Du ansvarar för att nå uppsatta försäljningsmål inom din region.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Behovsanalys
• Offertframtagande och uppföljning av dessa
• Presentation och rådgivning av tekniska egenskaper
• Avtals- och prisförhandlingar i enlighet med företagets prisstrategi och lönsamhetskrav
• Upprättande av orderunderlag
Dina erfarenheter och egenskaper
För att du ska lyckas i den här rollen har du tidigare erfarenhet inom teknisk försäljning mot industrin. Vi ser att du har en god teknisk grundutbildning, gärna gymnasial eller högskoleingenjörsexamen, alternativt längre tids praktisk/teknisk erfarenhet från försäljning. Du har ett stort intresse för tekniska möjligheter och komplexa lösningar. Därutöver ser vi att du har erfarenhet av att skapa nya och goda relationer, att skriva offerter och avtal. Dina IT-kunskaper är goda och du har god inblick i olika CRM- och affärssystem.
Som person är du framförallt orädd med stark drivkraft och vinnarinstinkt samtidigt som du har ett stort sinne för affärsmannaskap. Du är lösningsfokuserad och konsultativ i dina kundmöten och säljer med närvaro och fokus. Du har styrkan att motivera dig själv i ditt egna försäljningsarbete samtidigt som du är ödmjuk och lyhörd med hög social kompetens.
Du är en lagspelare som är duktig på att skapa och upprätthålla relationer. Du är trygg, problemlösningsorienterad och en god kommunikatör.
Din svenska och engelska behöver vara flytande i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig
Dematek är ett familjeägt företag där vi månar om vår personal samt en stark teamkänsla där vi arbetar tillsammans för att uppnå våra mål. Vi erbjuder dig marknadsmässiga löner, kollektivavtal, arbetstidsförkortning och förmåner via Benify såsom friskvårdsbidrag och rabatter hos många företag.
Vi arbetar utifrån våra värdeord ÄGARSKAP - HANDLINGSKRAFT - TILLSAMMANS - HÅLLBART.
Tjänsten är på heltid och du utgår från din bostadsadress. Vi tror att du bor någonstans i Skaraborgs län. Resor förekommer löpande, i tjänsten ingår tjänstebil.
Skicka in ansökan med personligt brev och CV på svenska eller snabbansök via LinkedIn. Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Läs mer om vårt erbjudande som arbetsgivare på vår karriärsida!
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-01-03
Detta är ett heltidsjobb.
Dematek AB (org.nr 556473-4886)
För detta jobb krävs körkort.
Dematek
9633395