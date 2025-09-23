Teknisk Säljare / Sales Engineer Industri Automation
Rekryteringsmäklaren i Norden AB / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2025-09-23
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rekryteringsmäklaren i Norden AB i Lund
, Malmö
, Helsingborg
, Hässleholm
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Drivs du av affärer, teknik och kundrelationer? Då är du rätt person för jobbet!
Som Teknisk Säljare på Mitsubishi Electric inom Division Factory Automation ansvarar du för att driva och utveckla försäljningen mot Slutkunder, System Integratörer och Konsulter. Du säljer styrsystem, frekvensomriktare, servostyrning, robotar, HMI och SCADA både mot befintliga och nya kunder.Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Ansvara för försäljningen inom ditt distrikt och kundsegment med målfokus på att ta marknadsandelar och skapa långsiktiga kundrelationer. Distriktet är Skåne, Halland och Göteborg. Kontorsplats finns i Lund.
Besöka tekniker, konstruktörer, projektledare och inköpare och diskutera tekniska lösningar samt affärsmöjligheter.
I rollen ingår ett budget- och resultatansvar. Ansvara för hela säljprocessen, delta i kundträffar/seminarier och mässor.
Med hjälp av Mitsubishis tekniska supportteam (Solution Specialists och Applikationsingenjörer) driva affärer till avslut och nå säljmålen.
Rapportera till Försäljningschefen som du har ett nära samarbete med.
Din bakgrund/personlighet
Du har sålt funktionslösningar inom automation och levererat goda säljresultat.
Du brinner för teknik och du har ett stort intresse för att göra affärer. Ditt driv och hunger för att nå målet gör dig till en vinnare.
I både interna och externa kontakter är du kommunikativ, pedagogisk, strukturerad, resultatinriktad och därmed skapar du goda förutsättningar för att driva affärerna på en professionell nivå.
Du behärskar det engelska språket och du har en god datavana. Vi arbetar i SAP och i CRM system C4C.
Vi erbjuder
Mitsubishi Electric är ett marknadsledande företag inom egentillverkade automationsprodukter där du får representera ett varumärke som kännetecknas av innovation, hög kvalité och spetskompetens inom sitt område. På Mitsubishi Electric är "laget starkare än jaget". Vi hoppas att du vill vara med och utveckla företaget och ta marknadsandelar tillsammans med oss.
Vi erbjuder marknadsmässiga lönevillkor. Tjänstebil ingår i tjänsten.
I denna rekrytering samarbetar vi med Marie Eriksson på RekryteringsMäklaren. Har du några frågor är du välkommen att ringa Marie på 070-471 12 94. Din ansökan och CV mailar du till marie@rekryteringsmaklaren.se
alt ansök via knappen nedan.
Välkommen att söka! Urval sker löpande.Om företaget
Mitsubishi Electric Scandinavia är ett helägt dotterbolag till Mitsubishi Corporation i Tokyo, Japan. Vår organisation har idag 11 filialer i Europa.
Mitsubishi Electric står för innovativa produkter med hög kvalitet, såväl inom industriautomation som inom klimatprodukter. Programmerbara styrenheter (PLC), drivenhetslösningar, industrirobotar och SCADA system från Mitsubishi Electric anses allmänt vara ledande inom sina respektive områden och har skapat framgångsrika affärer över hela Europa i mer än 40 år.
Mitsubishi Electric är idag marknadsledande i många delar av världen och är nu i en stark tillväxtfas i Sverige och övriga Norden.
Sökord: säljare, försäljningsingenjör, Sales Engineer, Account Manager, Area Sales Manager, Technical Salesman, distriktsäljare, regionchef, automationsingenjör, applikationsingenjör, konsult, projektledare, industri, automation, industriautomation, systemintegratör, styrsystem, frekvensomriktare, servostyrning, drivsystem, robotar, CNC, HMI, SCADA, mjukstartare, startapparater, operatörspanel, PLC Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: marie@rekryteringsmaklaren.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekryteringsmäklaren i Norden AB
(org.nr 556734-2208), http://www.mitsubishielectric.se
Hedvig Möllers gata 6 (visa karta
)
223 55 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mitsubishi Electric Factory Automation Division Jobbnummer
9523165