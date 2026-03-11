Teknisk säljare | Lernia | Forserum
Lernia Bemanning AB / Säljarjobb / Nässjö Visa alla säljarjobb i Nässjö
2026-03-11
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Nässjö
, Eksjö
, Sävsjö
, Jönköping
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Vi söker en driven och engagerad teknisk säljare till vår kund i Forserum. Här får du möjlighet att arbeta nära både kunder och interna teknikresurser, och bidra med lösningsorienterad rådgivning i en miljö där ditt tekniska intresse och dina idéer verkligen gör skillnad.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Placeringsort: Forserum
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Anställningsform: Direktrekrytering med anställning direkt hos vår kund
Tillträde: Omgående / enligt överenskommelse
Som teknisk säljare får du en viktig och central roll i företagets fortsatta utveckling. Ditt fokus ligger på att kombinera teknisk kompetens med ett affärsmässigt förhållningssätt, där du både stöttar kunder med rådgivning och bidrar till att ta fram lösningar som matchar deras behov. Arbetet sker till största del från företagets lokaler i Forserum, där du blir en del av ett kunnigt och engagerat team.
I rollen ingår att arbeta nära såväl kunder som interna funktioner. Du kommer att ta fram tekniska offerter, arbeta i SolidWorks vid behov och omsätta kundernas idéer till hållbara och praktiska lösningar. Här får du en varierad och tekniskt inriktad vardag där din noggrannhet, servicekänsla och förmåga att förstå kundens utmaningar gör verklig skillnad.
Om dig
Vi söker dig som är driven, alert och tekniskt skicklig, och som trivs i en roll där du får kombinera teknik, problemlösning och kundkontakt. Du har god teknisk förståelse, och känner dig trygg i att diskutera lösningar ur både ett tekniskt och affärsmässigt perspektiv. Du är social, relationsbyggande och lyhörd - du förstår kundens behov och kan omsätta dem till konkreta lösningar. För att lyckas i rollen behöver du vara självgående, initiativtagande och trivas med att arbeta i ett mindre och sammansvetsat team.
Formell kompetens
Körkort & Tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Erfarenhet i Solidworks.
Erfarenhet av liknande roll och kundkontakt.
Meriterande
Erfarenhet av teknisk försäljning eller offertarbete.
Erfarenhet av att ta fram tekniska lösningsförslag till kunder.
Erfarenhet av CRM-system eller liknande dokumentationsverktyg.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.vetlanda@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7369262-1887253". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Vallgatan 8 (visa karta
)
553 16 JÖNKÖPING Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9791442