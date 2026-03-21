Teknisk säljare | Lernia | Forserum
2026-03-21
Vi söker en driven och tekniskt nyfiken säljare till vår kund i Forserum - en ledande aktör inom avancerad verktygstillverkning. Här arbetar du nära både kunder och interna teknikresurser och får bidra med lösningsorienterad rådgivning. Rollen passar dig som har erfarenhet från industrin eller verktygskonstruktion och trivs i en miljö där teknik, noggrannhet och kundfokus står i centrum.Publiceringsdatum2026-03-21Om tjänsten
Placeringsort: Forserum
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Anställningsform: Direktrekrytering med anställning direkt hos vår kund
Tillträde: Omgående / enligt överenskommelse
Som teknisk säljare får du en viktig roll i företagets fortsatta utveckling. Du stöttar kunder med teknisk rådgivning, tar fram offerter och arbetar i SolidWorks vid behov. Arbetet sker främst från kontoret i Forserum, där du blir del av ett kunnigt och engagerat team. Här får du en varierad vardag med både kundkontakt och tekniska uppgifter.
Om dig
Vi söker dig som är driven, tekniskt intresserad och serviceinriktad. Du har gärna erfarenhet från industrin, verktygskonstruktion eller liknande områden, och trivs i gränslandet mellan teknik och kundkontakt.
Du är duktig på att förstå kundens behov, diskutera lösningar på ett tydligt sätt och skapa förtroende i dialogen. Som person är du självgående, initiativtagande och noggrann, och du trivs i ett mindre team där man hjälps åt och beslut tas snabbt.
Formell kompetens
Körkort & Tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Grundläggande kunskaper CAD-program, helst SolidWorks.
Erfarenhet av kundkontakt, säljarbete eller teknisk rådgivning.
Erfarenhet från industri, verkstad, produktion eller liknande miljö.
Meriterande
Erfarenhet av teknisk försäljning eller offertarbete.
Erfarenhet av att ta fram tekniska lösningsförslag till kunder.
Erfarenhet av CRM-system eller liknande dokumentationsverktyg.
Erfarenhet av verktygskonstruktion, mekanik eller pressverktyg.
Förståelse för ritningsläsning och produktionstekniska flöden.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta bemanning.vetlanda@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
