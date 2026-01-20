Teknisk säljare / Key Account Manager - hisslösningar
2026-01-20
Vill du kombinera teknik, affärer och långsiktiga kundrelationer? Nu söker vi en teknisk säljare/KAM som vill ta ansvar för våra kunder och utveckla hållbara hisslösningar hos en ledande branschaktör.
Om vår kund
Vår kund är en av Sveriges ledande, oberoende aktörer inom hiss- och portlösningar med ett tydligt fokus på hållbar utveckling. Med ett starkt livscykelperspektiv prioriteras modernisering och uppgradering av befintliga anläggningar för att minimera miljöpåverkan och maximera driftsäkerhet.
Bolaget har en lång och stabil historia i branschen och kombinerar teknisk kompetens med ett entreprenöriellt och kundnära arbetssätt. Företagskulturen präglas av enkelhet, engagemang och ansvarstagande, med en tydlig ambition att bygga långsiktiga kundrelationer och affärer.
Om jobbet
I rollen som teknisk säljare / Key Account Manager ansvarar du för att utveckla och förvalta affären med både befintliga nyckelkunder och nya kunder inom modernisering, uppgraderingar och nya hissinstallationer i Södermanland och Östergötland med omnejd.
Rollen innebär ett långsiktigt och strategiskt kundansvar där du fungerar som en central kontaktpunkt mellan kund och organisation. Du arbetar strukturerat med kundbearbetning, sätter tydliga mål och driver affären genom hela processen - från behovsanalys och offert till avslut, uppföljning och vidareutveckling av samarbetet.
Du har ett tydligt affärsansvar och arbetar med att utveckla lönsamma och hållbara kundrelationer över tid. Tjänsten innebär resor inom regionen.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
• Utveckla och förvalta långsiktiga relationer med nyckelkunder
• Fungera som kundens primära kontaktperson i avtals-, underhålls- och affärsfrågor
• Identifiera kundbehov och presentera tekniskt och ekonomiskt hållbara hisslösningar
• Driva hela säljprocessen från prospektering till avslut och överlämning
• Aktivt bearbeta nya kunder enligt strukturerad plan och uppsatta mål
• Skriva offerter, förhandla och avsluta affärer
• Arbeta med ekonomiskt ansvar på längre sikt, inklusive kundutveckling och lönsamhet
• Samarbeta nära tekniker, projektledare och övriga funktioner internt
• Arbeta strukturerat med CRM, pipeline, prognoser och uppföljning
DETTA SÖKER VI
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från hissbranschen eller närliggande teknisk bransch, exempelvis som teknisk säljare, projektledare eller hisstekniker, och som vill ta ett tydligt affärs- och kundansvar.
Du har sannolikt:
• Relevant erfarenhet inom försäljning, projektledning eller annan affärsnära roll i branschen
• God förståelse för byggnadstekniska miljöer och hissystem
• Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt med kundrelationer
• Stark kommunikativ och förhandlingsmässig förmåga
• God digital vana, inklusive CRM och administrativa system
• B-körkort
• Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Meriterande:
• Teknisk eller kommersiell utbildning på gymnasial eller eftergymnasial nivå
Som person är du affärsdriven, relationsskapande och strukturerad. Du trivs med att ta ansvar, arbeta långsiktigt och representera både kunden internt och bolaget externt.
Anställning och rekryteringsprocess
Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Anställningen sker direkt hos vår kund och i rollen ingår tjänstebil. Tillträde sker enligt överenskommelse med hänsyn till eventuell uppsägningstid.
Rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting och ansvarig rekryterare är Tobias Hermansson. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
