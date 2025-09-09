Teknisk Säljare för Skandinavien - Megamet
AB Ny Kollega i Skåne / Säljarjobb / Ängelholm Visa alla säljarjobb i Ängelholm
2025-09-09
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Ny Kollega i Skåne i Ängelholm
, Åstorp
, Båstad
, Höganäs
, Helsingborg
eller i hela Sverige
AB Megamet är ett oberoende privatägt bolag som etablerades 1978. Sedan 1980-talet är vi helt inriktade på eld och syrafasta entreprenader. Sedan 1995 har vi egna lokaler med huvudkontor samt lager och verkstad för prefabtillverkning i Ängelholm. Vi omsatte cirka 185 MSEK/år 2024 och har 35 anställda på kontor och lager. Utöver dessa tillkommer ca 60 årsarbetare som utför installationer, reparationer och service/underhåll. Lär mer om oss på vår hemsida megamet.se
•
Är du sugen på en ny möjlighet och utmaning under hösten? Har du erfarenhet av B2B-försäljning från tillverkningsindustrin- eller teknikområdet och drivs av att göra bra affärer? Är du intresserad av samt kunnig inom marknadskommunikation? Om dina svar är ja, då ska du definitivt nu läsa vidare.
Vi på Megamet söker nu en Teknisk Säljare/Marknadskommunikatör till vårt huvudkontor i Ängelholm, för att utveckla vår kundaffär inom Sverige och Skandinavien. Megamet är en komplett leverantör av eldfast och syrafasta installationer för den tunga industrin. Oftast är den färdiga produkten en ugn, panna eller liknande som ska klara att motstå mycket höga temperaturer eller starkt frätande syror. Vår huvudmarknad ligger främst i Skandinavien, där vi är en av de största aktörerna i branschen.
Rollen som Teknisk Säljare/Marknadskommunikatör på Megamet
Vi söker primärt en Teknisk Säljare med fokus på kundkontakt, behovsidentifiering och som sedan lämnar över till någon av våra projektledare, för vidare teknisk offerthantering samt själva genomförandet av det specifika projektet. Tekniska säljaren fungerar fortsatt som kundens relationspartner och kontakt för nya framtida affärsmöjligheter. Eftersom våra säljcykler tenderar att vara ganska långa måste du ha god förmåga att driva flera parallella pågående säljprojekt samtidigt.
I rollen kommer du även bli ansvarig för Megamets marknadskommunikation på vår hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. Du fångar upp verksamhetens behov och tar fram kommunikationsplaner samtidigt som du är skicklig på att genomföra det praktiska löpande kommunikationsarbetet. och internt. Du ansvarar för att uppdatera och driva utveckling av vår hemsida, olika plattformar på social media och du är också ansvarig för våra digitala nyhetsbrev som vi skickar ut till våra kunder.
Du genomför månatliga möten tillsammans med vår VD för att stämma av framsteg, resultat, pipeline och prioriteringar. Du mäts efter hur du vårdar och utvecklar din växande verksamhet. Du kommer att vara stationerad på samt utgå från vårt kontor i Ängelholm. Du förväntas vara ute och träffa kunder cirka tre dagar i veckan. Resterande dagar arbetar du på kontoret med prospektering, administration och planering.
Du är helt enkelt specialist på att skapa långsiktiga och lönsamma relationer med våra kunder!
Vårt erbjudande till dig
För rätt person erbjuder vi en varierad och spännande kombinerad roll som Teknisk Säljare/Marknadskommunikatör i en miljö där vi uppmuntrar personlig och professionell utveckling. Du kommer att belönas för dina prestationer och resultat. Vidare kommer du ha möjlighet att arbeta med specialister inom alla våra områden och för att utöka ditt nationella och internationella nätverk.
Megamet är ett stabilt och framgångsrikt oberoende privat företag som varit verksamt sedan 1978. Vi erbjuder dig en fast månadslön + tjänstebil samt ett fritt arbete där du till stor del kommer ges möjlighet att kunna styra och planera din tid.
Erfarenhet som krävs
För att du ska bli framgångsrik i rollen som Teknisk Säljare/Marknadskommunikatör hos oss på Megamet, tror vi att du har tidigare dokumenterad erfarenhet med goda resultat som KAM/säljare inom B2B, gärna kombinerat med praktisk erfarenhet från tillverkningsindustrin.
Som person är du tekniskt intresserad och kunnig. Att arbeta med dator, Office-paketet, speciellt Excel- och CRM-system är helt naturligt för dig. Utöver detta har du även kunskaper inom webbutveckling, PowerPoint, Wordpress-Municipio, Multinet, social media mm. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Förmodligen bor du i närområdet kring Ängelholm och har även körkort. Självklart har du en socialsituation som möjliggör resor och övernattningar.
Meriterande är om du har högre utbildning motsvarande kandidat- eller masternivå inom företrädesvis materialteknik, kemiteknik, maskinteknik.
Dina personliga egenskaper
För att lyckas som Teknisk Säljare/Marknadskommunikatör är det viktigt att du är en person som stimuleras av att besöka kunder och som har mycket driv samt är proaktiv. Du tycker om att förhandla och har förmågan att hjälpa kunden att få den tekniskt och ekonomiskt bästa produkten/lösningen. Det är viktigt att du är en lagspelare som ser nyttan för hela företaget, samtidigt som du kan arbeta självständigt.
Du är en van skribent med känsla för att hitta rätt ton och form beroende på kanal och målgrupp. Samtidigt har du förmågan att hitta kärnan i budskapet och kan förmedla det på ett enkelt och begripligt sätt till mottagaren.
Du har idag ett stort utvecklat nätverk med relevanta affärskontakter inom tillverkningsindustrin vilket självklart kommer att bidra till din framgång i rollen som Teknisk säljare inom vår verksamhet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och din profil för den här tjänsten. Då den här rollen är inom en säkerhetskänslig verksamhet, så kan det komma krävas en säkerhetsprövning och registerkontroll av slutkandidaten enligt Säkerhetsskyddslagen.Publiceringsdatum2025-09-09Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Ny Kollega och du är välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Johan Spjuth på 0733- 67 06 60 vid frågor. Sista ansökningsdag är den 12 oktober men ansök snarast då urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi på Ny Kollega har som mission att utveckla människor och företag genom långsiktiga och seriösa relationer med våra kunder, kandidater och medarbetare. Vi utvecklar människor och företag inom hela Skandinavien. Sedan 2006 har vi samlat på oss en gedigen erfarenhet och kompetens inom rekrytering och personaluthyrning. Vi är medlem i Kompetensföretagen och sedan oktober 2021 ett auktoriserat rekryterings- och uthyrningsföretag. Läs mer om oss på nykollega.se eller följ oss på LinkedIn och Facebook. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Ny Kollega i Skåne
(org.nr 559224-1714), https://nykollega.se/ Jobbnummer
9500864