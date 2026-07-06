Teknisk Säljare för kunds räkning
Ps Partner AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-07-06
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du kombinera teknik, affärer och långsiktiga kundrelationer?
För kunds räkning söker vi nu en teknisk säljare till ett företag i Göteborg. Rollen utgår från Göteborg och innebär resor till kunder runt om i Västsverige. Vi söker dig som trivs i en rådgivande säljroll där du får kombinera teknisk förståelse med affärsmannaskap och skapa värde för kunder genom långsiktiga lösningar.
Om rollen
Som teknisk säljare ansvarar du för att utveckla affärer och bygga långsiktiga kundrelationer. Rollen innebär ett nära samarbete med både kunder och interna funktioner för att säkerställa att rätt lösning erbjuds utifrån kundens behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter.
Genomföra kundbesök och behovsanalyser.
Presentera och sälja tekniska produkter eller lösningar.
Ta fram offerter och förhandla affärsvillkor.
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Samarbeta med teknik- och projektorganisationen för att säkerställa hög kundnöjdhet.
Vi söker dig som
Vi tror att du är en affärsdriven och lösningsorienterad person som trivs med att skapa relationer och utveckla affärer. Du har ett tekniskt intresse och förmåga att omsätta tekniska lösningar till affärsnytta för kunden.
Vi ser gärna att du har:
Har erfarenhet av teknisk försäljning eller en stark ambition att utvecklas inom det.
Har god förståelse för sambandet mellan teknik och affär.
Är driven, ansvarstagande och har ett starkt eget ägarskap.
God kommunikativ förmåga och ett affärsmässigt arbetssätt.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringsprocessen startar efter sommaren och återkoppling till kandidater sker från mitten av augusti. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Linnéa Rizvanovic på linnea.rizvanovic@pspartner.se
eller Johan Jacobsson på johan.jacobsson@pspartner.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994317-2087072". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PS Partner AB
(org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Johan Willins gata 6 (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
PS Partner Jobbnummer
9993556