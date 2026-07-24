Teknisk Säljare
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Affärsdriven säljare till Haco Tellus – Rullbanor, rullar & industrihjul
Vill du kombinera teknisk försäljning med kundrelationer och affärsutveckling i ett stabilt svenskt industriföretag? Motiveras du av att hitta lösningar, bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla affärer? Då kan detta vara rollen för dig.
Haco Tellus söker nu en affärsdriven säljare inom produktområdena rullbanor, rullar och industrihjul. Rollen är en hybrid mellan innesälj, teknisk rådgivning, ordermottagning och proaktiv försäljning där du driver affärer från första kundkontakt till leverans.
Om rollen
Som säljare hos Haco Tellus blir du en viktig del av försäljningsteamet och arbetar med både nya och befintliga kunder inom svensk industri. Du hjälper kunder att hitta rätt produkter och lösningar, dimensionerar enklare system och bygger långsiktiga affärsrelationer.
Arbetet består av en kombination av inkommande kundförfrågningar och aktiv bearbetning av nya affärer. Du arbetar främst via telefon, e-post och Teams, men genomför även kundbesök hos större och strategiskt viktiga kunder.
Du kommer successivt att utvecklas till företagets specialist inom rullar och rullbanor och blir ett viktigt stöd för både kunder och kollegor. Rollen rapporterar direkt till VD.
Exempel på arbetsuppgifter
Bearbeta nya och befintliga industrikunder
Hantera offertarbete, ordermottagning och kundförfrågningar
Ge teknisk rådgivning och dimensionera enklare lösningar
Driva affärer från första kontakt till avslut
Bygga långsiktiga kundrelationer
Arbeta aktivt med digitala verktyg och AI för ett effektivt säljarbete
Samarbeta nära ledning, produktion och övriga säljteamet
Fördelningen mellan proaktiv försäljning och inkommande affärer varierar över tid, men rollen innehåller båda delarna.
Vi söker dig som
Du har erfarenhet av teknisk B2B-försäljning och trivs i en roll där du får kombinera affärsmannaskap med rådgivning. Du är nyfiken, lösningsorienterad och har lätt för att skapa förtroende hos kunder.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av försäljning till industrin
Mekanisk förståelse och tekniskt intresse (ingen ingenjörsutbildning krävs)
Erfarenhet av teknisk rådgivande B2B-försäljning
Vana av både nykundsbearbetning och utveckling av befintliga kunder
God datorvana och erfarenhet av moderna digitala verktyg
Intresse av att använda AI för att effektivisera ditt säljarbete
Flytande svenska samt god engelska i tal och skrift
Som person är du affärsdriven, strukturerad och självgående. Du tycker om att skapa relationer, tar egna initiativ och har ett genuint intresse för teknik och problemlösning.
Vi erbjuder
Hos Haco Tellus får du en varierad och utvecklande roll i ett företag med stark tillväxt, korta beslutsvägar och hög teknisk kompetens.
Vi erbjuder bland annat:
En självständig roll med stort eget ansvar
Möjlighet att utvecklas till specialist inom produktområdet
Ett stabilt företag med över 80 års erfarenhet
Engagerade kollegor och nära samarbete med ledning och produktion
En arbetsplats där dina idéer och initiativ uppskattas
Placering
Huvudkontoret i Åkersberga
Heltid
Provanställning sex månader som övergår i tillsvidareanställning
Start enligt överenskommelse
Du rapporterar till VD
Om Haco Tellus
Haco Tellus är en ledande leverantör av industrihjul, rehabhjul, rullbanor och flyttprodukter. Med över 80 års erfarenhet utvecklar, producerar och lagerhåller vi produkter i Sverige och hjälper kunder inom industri, maskinbyggnad, lager, handel och offentlig sektor att hitta rätt lösningar för sina verksamheter.
Sedan 2024 är Haco Tellus en del av Karnell Group, noterat på Nasdaq Stockholm. Kombinationen av lång erfarenhet, hög teknisk kompetens och ett starkt kundfokus gör oss till en uppskattad partner på marknaden.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Made for Sales Nordic AB
(org.nr 556790-0286)
Hjulvägen 1 (visa karta
)
184 40 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Haco Tellus AB Kontakt
Konsultchef
Kristofer Blixt kristofer.blixt@madeforsales.se 0708977892 Jobbnummer
10011257