Teknisk säljare
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Nokalux befinner sig i en spännande utvecklingsresa. Med egen produktion, hög teknisk kompetens och en stark entreprenörsanda har företaget under många år byggt upp sin position på den nordiska belysningsmarknaden. Nu söker vi en Teknisk Säljare till Nokalux som vill vara med och fortsätta utveckla företagets affärer i Stockholmsregionen.
Hos oss får du något som många säljare efterfrågar men sällan hittar – närhet. Närhet till kunderna, till besluten, till produktionen och till de människor som faktiskt kan göra skillnad när ett projekt kräver flexibilitet, kreativitet och handlingskraft.
I rollen som Teknisk Säljare ansvarar du för att utveckla försäljningen i Stockholmsregionen. Du arbetar med både befintliga- och nya potentiella kunder där fokus ligger på att skapa långsiktiga relationer med installatörer, konsulter, fastighetsägare och andra viktiga aktörer inom bygg- och fastighetssektorn.
Du förväntas förstå kundernas verksamhet, identifiera behov och omsätta dessa till affärsmöjligheter och lösningar som skapar verkligt värde. Arbetet är projektorienterat och innebär en kombination av affärsutveckling, relationsbyggande och rådgivande försäljning.
I din vardag arbetar du nära våra projektörer, innesäljare och produktionsteam. Tillsammans driver ni projekten från idé till färdig lösning och skapar ett erbjudande där teknisk kompetens, flexibilitet och kundfokus går hand i hand.
För dig som motiveras av komplexa affärer, långa kundrelationer och möjligheten att påverka affärens utveckling erbjuder rollen stora möjligheter att göra avtryck.
Vi söker dig som har erfarenhet av försäljning B2B och som trivs i en roll där affärsmannaskap, relationer och långsiktiga kundsamarbeten står i centrum.
Du har sannolikt arbetat inom teknisk försäljning, elbranschen, installationsbranschen, grossistledet eller annan närliggande verksamhet där projektförsäljning är en naturlig del av vardagen. Erfarenhet från belysningsbranschen är självklart meriterande men inte avgörande.
För att lyckas i rollen tror vi att du är nyfiken, kommunikativ och förtroendeingivande. Du tycker om att ställa frågor, förstå kundernas utmaningar och hitta lösningar som skapar värde över tid. Samtidigt har du förmågan att driva dina affärer framåt på ett strukturerat och målmedvetet sätt även när säljprocesserna är längre och mer komplexa.
Som person är du engagerad, prestigelös och ansvarstagande. Du uppskattar frihet under ansvar och motiveras av att arbeta i en organisation där samarbete, hjälpsamhet och korta beslutsvägar är en självklar del av vardagen.
Du erbjuds en möjlighet att bli en del av ett företag som kombinerar styrkan i svensk produktion med flexibiliteten hos en entreprenörsdriven organisation. Hos Nokalux är avståndet mellan idé och beslut kort och du får möjlighet att påverka både affären, arbetssättet och din egen utveckling.
Du arbetar nära projektörer, produktion och beslutsfattare och får möjlighet att vara med och skapa kundunika lösningar, driva projekt från idé till färdig leverans och omsätta kundernas behov till konkreta affärer.
Nokalux har en stark position på marknaden, hög teknisk kompetens och ett tydligt kundfokus, men samtidigt stora ambitioner framåt och det finns betydande utvecklingspotential. För rätt person innebär det en möjlighet att komma in i ett bolag där det går att göra avtryck, där idéer tas tillvara och där eget initiativ uppskattas.
Kombinationen av egen svensk produktion, hög flexibilitet och ett nära samarbete mellan sälj, projektorganisation och fabrik skapar unika möjligheter att hjälpa kunderna hitta rätt lösning – även när behoven är komplexa eller kräver anpassningar.
Är du den vi söker?
Välkommen med din ansökan redan idag. Vi är tillgängliga för samtal från den 10 augusti.
Om Nokalux
Nokalux är ett svenskt belysningsföretag med huvudkontor och produktion i Töcksfors i västra Värmland. Företaget utvecklar och tillverkar belysningsarmaturer för den professionella marknaden i Norden och erbjuder både standardprodukter och projektspecifika lösningar.
Med egen produktion, hög teknisk kompetens och ett starkt kundfokus hjälper Nokalux sina kunder att skapa hållbara, energieffektiva och långsiktiga belysningslösningar. Företagets styrka ligger i kombinationen av flexibilitet, närhet till kunden och förmågan att utveckla lösningar som är anpassade efter varje projekts unika förutsättningar.
Läs gärna mer på Nokalux. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Made for Sales Nordic AB
(org.nr 556790-0286)
Johannesfredsvägen 12 (visa karta
)
168 69 BROMMA Arbetsplats
Nokalux AB Kontakt
Executive Search Consultant
Göran Fryklund goran.fryklund@madeforsales.se 0732-043224 Jobbnummer
10009404