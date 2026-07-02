Teknisk Säljare
Motala Hissar Aktiebolag / Säljarjobb / Motala Visa alla säljarjobb i Motala
2026-07-02
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Vill du representera ett företag med lång erfarenhet och hög kvalitet inom hissbranschen? Motala Hissar söker en teknisk säljare som vill växa med oss!
Som teknisk säljare hos Motala Hissar ansvarar du för hela säljprocessen – från första kundkontakt till färdig order. Rollen innebär ett nära samarbete med kunder, projektledning och montage för att säkerställa att varje lösning motsvarar både kundens behov och våra höga kvalitetskrav.
Du kommer att:
Driva och utveckla kundrelationer inom både privat och offentlig sektor, i Sverige och hos våra internationella kunder
Genomföra behovsanalyser och ta fram tekniska, kundanpassade lösningar
Upprätta offerter och aktivt följa upp affärer
Genomföra platsbesök och hålla offertgenomgångar
Samarbeta internt för att säkerställa korrekta underlag och smidiga leveranser
Representera Motala Hissar på ett professionellt och förtroendeingivande sätt
Rollen innebär resor och övernattningar, vilket du behöver vara bekväm med.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är tekniskt intresserad, affärsdriven och trivs i en roll där du kombinerar kundkontakt med teknisk förståelse.
Du har:
Erfarenhet av teknisk försäljning eller projektförsäljning
God teknisk förståelse och förmåga att läsa ritningar
Mycket god kommunikativ förmåga
Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav. Kunskaper i ytterligare språk är meriterande
Ett strukturerat arbetssätt och förmåga att driva affärer från start till mål
Kunskap om offertprocesser
Det är meriterande om du har erfarenhet från hissbranschen eller andra närliggande teknikområden.
Vi erbjuder
En självständig och varierad roll med stort ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och affärer
Stöttande kollegor och en organisation med korta beslutsvägar
Stabil anställning med goda möjligheter att utvecklas inom företaget
Placering
Tjänsten utgår från Motala.Publiceringsdatum2026-07-02Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan och bli en del av Motala Hissars fortsatta utveckling!
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alkohol- och drogtester samt bakgrundskontroll på samtliga nyanställda, i enlighet med företagets policy och säkerhetskrav.
Urval och kontakt sker löpande via HR‐ansvarig Patricia Contreras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala Hissar Aktiebolag
(org.nr 556212-3066), https://www.motalahissar.se/
Luxorgatan 1 (visa karta
)
591 04 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala Hissar AB Jobbnummer
9988889