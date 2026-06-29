Teknisk Säljare
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2026-06-29
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För en renare framtid!
Vill du göra skillnad på riktigt? Då får du nu chansen att vara med och leverera hållbar utrustning som storskaligt renar vatten och skapar recirkulation! Behovet av vattenreningsutrustning ökar för varje dag, där INWATECH förväntas plocka marknadsandelar och växa kraftigt under kommande år!
Som Teknisk säljare på INWATECH får du en tjänst som lämnar stort utrymme för eget ansvar och med mycket goda utvecklingsmöjligheter. Du kommer att bearbeta en marknad som står inför stora investeringar under kommande år. Gillar du att göra större affärer, har en bakgrund inom VA/Vattenrening/Avfallsindustrin kan detta vara din nya utmaning.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Som teknisk säljare ansvarar du gentemot företagsledning att kontinuerligt bearbeta nya och befintliga kunder, från första initial kontakt till kontraktsskrivning. Du jobbar utifrån företagets framtagna strategi och bearbetar främst den svenska marknaden.
Efter signerat kontrakt överlämnar du projektet till företagets projektavdelning. Projekten som du kommer sälja är i huvudsak kompletta vattenreningsanläggningar med fokus på rening av PFAS eller olika tungmetaller.
Huvuduppgifter
Initial marknadsbearbetning
Utifrån kundens specifika behov sätta ihop anpassade tekniska lösningar
Kalkylering, offerering och förhandling avseende kontrakt
Långsiktigt bygga varumärke
Representera företaget vid mässor och liknande event
Avrapportering till företagsledning
Handover av nytt projekt till projektorganisationPubliceringsdatum2026-06-29Kompetenser
Vi tror att du har en teknisk bakgrund och arbetat några år med teknisk projektförsäljning, gärna inom VA/Vattenrening eller har en bakgrund från avfallsindustrin. Du älskar att göra affärer, vilket är en av dina stora drivkrafter. Att på ett positivt och strukturerat sätt bearbeta marknaden är självklart för dig samt att du ser ett stort värde i att jobba hållbart.
Meriterade om du har kunskaper inom kemi och en förståelse för tillverkningsteknik.
Erfarenhet av teknisk projektförsäljning
Goda kunskaper inom förhandling och avtal
Svenska och engelska i tal och skrift
Grundläggande kunskap i ritningsläsning
Grundläggande datakunskaper
God samarbetsförmåga
Placeringsort: KlippanKontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten kontakta VD Niklas Brandmyr, 0706498087, niklas.brandmyr@inwatech.se
Urval sker löpande. Ansök per mail till niklas.brandmyr@inwatech.se
, skicka din ansökan snarast, märk mailet med "Teknisk säljare".
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Inwatech grundades 1996 under namnet Chemical Equipment Scandinavia AB och är idag ett helägt dotterbolag till Meccom Group. Genom koncernens resurser kan vi producera utrustning effektivt och med hög kvalitet.
Under senare år har vi utvecklats från att vara en ren utrustningsleverantör till att erbjuda kompletta reningslösningar för alla typer av förorenade vatten. Vår styrka ligger i att kombinera teknik, ekonomi och miljömässiga perspektiv – alltid med kundens långsiktiga behov i fokus.
Vår vision är att vara det självklara valet vid byggnation av kompletta vattenreningsanläggningar.
Våra värdeord M.E.K genomsyrar allt vi gör:
Mångsidighet – vi är anpassningsbara
Engagemang – vi gör rätt saker
Kompetens – vi kan vårt jobb
Läs mer på www.inwatech.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: niklas.brandmyr@inwatech.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Konstruktör / Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inwatech AB
(org.nr 556533-0882), http://inwatech.se
Fabriksvägen 12 (visa karta
)
264 39 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Niklas Brandmyr niklas.brandmyr@inwatech.se 0706498087 Jobbnummer
9982792