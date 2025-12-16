Teknisk Säljare
Brinner du för försäljning och teknik? Bli vår Nästa tekniska säljare i Skandinavien!
Winoa Abrasives är en internationell ledare inom stålslipmedel och tekniska lösningar för ytbehandling och gjuterier. Med varumärket W Abrasives driver vi innovation och levererar kostnadseffektiva, hållbara lösningar till kunder i över 100 länder. Nu söker vi dig som delar vår passion och vill vara med och stärka vår position i Skandinavien!
Är du vår match?
Varmt välkommen med din ansökan. Vid frågor om tjänsten, kontakta rekryteringsteamet.
Kontaktperson: Jeanette Walters Telefon: 0733434766
Kontaktperson: Hanna Wide Telefon: 0720649106
Ansvarsområden
Stärka vår marknadsnärvaro och öka försäljningen i Skandinavien (Sverige, Norge, Danmark).
Driva tillväxtinitiativ i linje med Winoa-koncernens globala strategi.
Prospektera och identifiera nya affärsmöjligheter, inklusive nya marknader, partnerskap och tekniska tjänster.
Odla och utveckla relationer med kunder genom regelbundna kundbesök.
Ansvara för hela säljcykeln: från behovsanalys och prissättning/förhandling till kontraktshantering.
Fungera som teknisk och kommersiell support för kunderna.
Använda din expertis inom gjuterier och ytberedning och arbeta nära kunden med processoptimering och förbättring av den totala driftskostnaden (TCO).
Ansvara för säljprognoser, marknadsanalyser och rapportering.Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet inom försäljning av tekniska produkter till industrikunder.
Teknisk bakgrund inom Maskin- och reservdelsproducenter eller Gjuterier och smidesindustri.
Försäljning av tekniska förbrukningsvaror till industrin.
Svenska och engelska är ett krav.
Kunskaper i danska och/eller norska är ett stort plus.
Du har en positiv, lösningsorienterad attityd och är passionerad i din yrkesroll. Du är självständig med stark förmåga att motivera dig själv, sätta egna mål och fatta beslut. Du är strategisk och har förmåga att anpassa dig till koncernens strategi. Du har utmärkta förhandlings-, presentations- och kommunikationsfärdigheter, och är en samarbetsorienterad lagspelare som trivs med att vara en del av ett team.Om företaget
WINOA Skandinavien AB
Winoa är den globala ledaren inom stålslipmedel, känd för vårt varumärke "W Abrasives. Våra produkter är centrala i metall- och stenindustrin för rengöring och ytberedning. Med 800 anställda, 9 produktionsanläggningar och 6 Tech Centers globalt, är vi engagerade i kvalitet, innovation och kundnöjdhet. Vi erbjuder dig en spännande karriär i ett globalt, utvecklingsorienterat företag. Ersättning
