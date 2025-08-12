Teknisk Säljare
Mikroverktyg AB / Säljarjobb / Södertälje Visa alla säljarjobb i Södertälje
2025-08-12
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mikroverktyg AB i Södertälje
, Kungsör
, Arboga
eller i hela Sverige
Till vår fabrik i Södertälje söker vi nu en Teknisk Säljare
Mikroverktyg ser en fortsatt stark tillväxt och för att stärka vår säljorganisation söker vi dig som vill vara med och driva vår utveckling och vara en av nyckelpersonerna på vår spännande resa framåt.
Du kommer att arbeta i en projektorienterad organisation och bilda team tillsammans med vår befintliga sälj och beredningsorganisation.
Du har ett delat processägarskap för marknad där långsiktig lönsamhet och tillväxt är fokus.
Du har kundkontakter med inarbetad kundbas men också fokus på att knyta nya kontakter och nya marknader.
Du är delaktig i eller ansvarar för framtagning av offerter och konstraktsgenomgångar.
Du är delaktig i eller ansvarar för planering av strategier, försäljningsbudget samt analyser.
Du har god förhandlingsvana, når avslut och resultat.
Du är tålmodig men van att växla mellan snabba beslut till långsiktigt relationsbyggande i komplicerade affärsmodeller med långa beslutprocesser.
Du arbetar ständigt för att driva och förbättra den interna effektiviteten och lönsamheten.
Genom att vara ett gott föredöme skapar du trivsel, god stämning och en bra arbetsmiljö.
Vi ser gärna att du har internationell erfarenhet.
Du rapporterar till Vd.
Som person är du kommunikativ, teknisk, lösningsorienterad och bra på att bygga relationer. Du är öppen för förändringar och uppskattar ett nära samarbete med övriga kollegor.
Våra värderingar är viktiga för oss och genomsyrar vår verksamhet och summeras i ledorden: Initiativ, eget ansvar, agera med tillit och medkänsla samt långsiktighet.
Du har flerårig erfarenhet av teknisk försäljning med en teknisk eftergymnasial utbildning med inriktning maskin- eller produktionsteknik, alternativt likvärdiga erfarenheter där du arbetat inom tillverkande industri.
Du har mycket goda kunskaper i bearbetningsteknik, materialkunskap, ritningsläsning och toleranskrav. Du hanterar engelska i tal och skrift. Resor förekommer, främst inom Sverige och Norden.
Anställningen är en heltidstjänst med placering i Södertälje. Vi erbjuder dig en anställning på ett stabilt företag med kollektivavtal där alla tillsvidareanställda får ta del av företagets framgångar via vårt vinstdelningssystem.
Tillträde enligt överenskommelse.
Här finns chansen att vara med oss på resan i en expansiv och spännande framtid!
Sista ansökningsdag är 2025-08-31. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen att redan idag skicka in ditt CV och personliga brev till oss online på: portal.mikroverktyg.se
För mer information kontakta:
VD Kjell Wallin på tel: 08-550 268 00 eller 070-324 03 91
Försäljningsansvarig Lars Bohman på tel: 070-550 64 39
Box 281, Hantverksvägen 5, 151 23 Södertälje www.mikroverktyg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mikroverktyg AB
(org.nr 556020-8828)
Hantverksvägen 5 (visa karta
)
151 65 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kjell Wallin kjell.wallin@mikroverktyg.se 070-324 03 91 Jobbnummer
9454955