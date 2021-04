Teknisk säljare - Lantmännen Ek För - Säljarjobb i Stockholm

Lantmännen Ek För / Säljarjobb / Stockholm2021-04-15Är du en nyfiken, driven och affärsutvecklande säljare som vill vara med och ta vår försäljning till nästa nivå? Vill du samtidigt bidra till ett bättre resursutnyttjande och ett mer hållbart samhälle då kan det vara dig vi söker! Till Lantmännen Agroetanol söker vi nu en Teknisk Säljare som tillsammans med marknadsteamet vill ta ansvar för att växa och maximera den tekniska etanolaffären i Norden.Det här kommer du att göraSom Teknisk säljare kommer du ansvara för sälj och affärsutveckling inom etanolaffären där vi vill expandera mot nya kunder och segment. Lantmännen Agroetanol är Sveriges enda storskaliga bioraffinaderi och den största producenten av spannmålsbaserad etanol. Slutprodukten förädlar vi till hållbara produkter såsom drivmedel, djurfoder-råvara och kolsyra vilken vi säljer vidare till slutkund som sedan står för förädling till slutprodukt. Klimatnytta sitter i vår DNA och som exempel är vår etanol, med 95% CO2- reduktion en av de mest hållbara i världen! På så sätt tar vi ansvar från jord till bord.I rollen kommer en merpart av ditt arbete bestå av att axla en strategisk och tvärfunktionell roll där du driver affärsutvecklingen på ett växande och hållbart bioraffinaderiföretag. Du motiveras av att vinna nya kunder i komplexa, kreativa och tekniskt utmanande miljöer och du drivs av utmaningen av att växa nya lönsamma affärer. Du kommer att ha ett fullt säljansvar för teknisk etanol med ett tydligt mandat att växa affären och definiera strategin för affärsutvecklingen framåt. Det innebär att du aktivt bidrar till att utveckla affärsstrategier i syfte att nå högt uppsatta mål.Tjänsten är placerad i Norrköping eller Stockholm. Bor du i Stockholm krävs resor till siten i Norrköping och hos kunder några dagar i veckan. I rollen kommer du att tillhöra Affärsområdet agroetanol och du rapporterar till Business Area Manager.Det här behöver du för att lyckas och trivasDu har:- Flerårig erfarenhet från sälj, affärsutveckling eller som produktspecialist inom kemiska preparat.- Erfarenhet av att ha arbetat inom processindustrin.- Kunskaper inom svenska och engelska i tal och skrift.- Akademisk utbildning inom ekonomi/teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet.Du är:- Drivande med viljan att uppnå högt uppsatta mål och resultat inom bestämda deadlines.- Nyfiken och kreativ där du trivs med att navigera dig fram i en miljö med mindre definierade ramar och strukturer.- Samarbetsinriktad där du med lätthet etablerar kontakt med nya och befintliga kunder.- Analytisk och besitter förmågan att analysera information effektivt.- Självgående, välorganiserad med god förmåga att planera ditt arbete.Du delar Lantmännens värderingar - Öppenhet, Helhetssyn, Handlingskraft - och löftet om att ta ansvar från jord till bord.Vad vi erbjuder digLantmännen är en stor internationell koncern och vi har en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag. Together we reimagine the world of grain!Låter det intressant?Vi hoppas det! Ansök redan idag, men senast den 7 maj 2021. I rekryteringsprocessen ingår både tester, intervjuer och som slutkandidat kommer det att genomföras drogtest samt bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut.De första intervjuerna kommer att genomföras med videomöten. Det är möjligt att söka CV-löst direkt genom mobilen genom att svara på våra urvalsfrågor samt länka till din LinkedIn-profil.Om du har några frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Johanna Nyrén, Talent Acquisition Specialist på johanna.nyren@lantmannen.com Vi ser fram emot din ansökan!Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter 50 miljarder SEK på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord. www.lantmannen.se Lantmännen Agroetanol är Sveriges enda storskaliga bioraffinaderi för produktion av spannmålsbaserad etanol samt en av Sveriges största tillverkare av foderprodukter och koldioxid. Vi har en hög hållbarhetsprofil och är en viktig aktör i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Vi är ca 110 medarbetare och omsätter ca 2 miljarder kr.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-15Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-05-07Lantmännen Ek För5692894