Teknisk säljare - Prima Rekrytering Sverige AB - Säljarjobb i Vellinge

Prima Rekrytering Sverige AB / Säljarjobb / Vellinge2021-04-06Bodycote plc är med över 160 verksamheter världens mest respekterade företag inom materialtekniska tjänster med huvudinriktning mot värmebehandling, ytbehandling och hetisostatisk pressning (HIP).Våra kunder finns inom hela den tillverkande industrin och vi bedriver verksamhet i 23 olika länder över hela världen.Vår verksamhet växer såväl organiskt som genom förvärv. Tillväxten i Sverige medför är att vi är i stort behov av nya medarbetare inom teknikområdet värmebehandling av stål och metaller. Bodycote Värmebehandling AB har fem verkstäder i Sverige - från Hudiksvall i norr till Malmö i söder och våra systerföretag har ytterligare fyra anläggningar i landet.Till Bodycotes enhet inom S3P i Vellinge, söker vi en Teknisk säljare.Verksamheten i Vellinge är en del av S3P som ligger under Bodycotes Division "Specialist Technologies" Enheten är i dagsläget 7 anställda som tillsammans servar våra kunder med en unik behandling av rostfritt stål som kallas "Kolsterising".Tjänsten kommer att vara inriktad på att bearbeta nya kunder samt att i ett nära samarbete med befintliga kunder utveckla och stärka våra affärer.- Du kommer att ingå i bolagets försäljningsteam. Du rapporterar till Försäljningschefen i Europa.- Vårt marknadsområde är hela Sverige vilket innebär att du kommer att vara ute på fältet några dagar per vecka.Att du har en vilja och lust att "göra affärer" ser vi ytterst viktigt för att lyckas och trivas i detta jobb.Du bör ha minst gymnasial utbildning, högskoleutbildning inom material eller mekanik är meriterande och en erfarenhet från försäljning helst inom verkstadsindustrin.Är du ingenjör inom Material (stål och metall) eller ingenjör inom mekanisk industri är detta meriterande.Har du erfarenhet från värmebehandling/ståltillverknings området så är det naturligtvis en fördel.Vi ser gärna kvinnliga sökande till tjänsten.Lämplig placeringsort är Vellinge med omnejd.Kontakt och ansökanVår samarbetspartner i den här rekryteringen är rekryteringsföretaget Prima Rekrytering AB. Har du frågor, så tveka inte att ringa Seniorkonsult Per Grytter tel. 0760-25-35-96. Din ansökan skickar du in via Prima Rekryterings hemsida, www.primarekrytering.se snarast. I den här rekryteringen kommer vi arbeta med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Tillsvidareanställning2021-04-06Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-09Prima Rekrytering Sverige AB5672062