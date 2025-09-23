Teknisk Säljare - Stockholm/Mälardalen
På Regin utvecklar vi grön och smart automationsteknik för klimatstyrning i byggnader. Våra lösningar hjälper fastighetsägare att spara energi och tid, samtidigt som vi erbjuder modern teknik för effektiv drift och förbättrat inomhusklimat. Nu söker vi en teknisk säljare som vill driva försäljningen av våra lösningar för fastighetsautomation. Din roll blir avgörande för vår fortsatta framgång, där du tydligt kommer att se resultatet av ditt arbete och bidra till vår vision: Människors välbefinnande i en hållbar framtid.
OM TJÄNSTEN
Som teknisk säljare hos Regin får du en nyckelroll i att driva försäljningen av våra lösningar för fastighetsautomation. Du blir en viktig del i vår resa mot en mer hållbar framtid, där du med hjälp av modern teknik hjälper fastighetsägare att spara energi, tid och skapa bättre inomhusklimat.
Du kommer att jobba med en upparbetad kundkrets med stor utvecklingspotential, samtidigt som du aktivt arbetar med att identifiera och bearbeta nya affärsmöjligheter. Rollen innefattar både förvaltning av befintliga kundrelationer och nykundsbearbetning, vilket ger dig en varierad och affärsnära vardag.
Tjänsten innebär stor frihet under ansvar, och du blir en del av ett engagerat team med högt driv och starkt kundfokus.
ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter
• Bearbeta och utveckla relationer med nya och befintliga kunder
• Genomföra tekniska dialoger och guida kunder till rätt lösning
• Ansvara för att skapa efterfrågan på våra system genom värdebaserad försäljning och nära samarbete med kunder
• Presentera och marknadsföra våra produkter och system
• Bygga långsiktiga samarbeten med fastighetsägare, konsulter och andra beslutsfattare i fastighetsbranschen
• Planera och driva ditt arbete självständigt, med stöd från teamet
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker dig som är målmedveten, initiativrik och har en lösningsorienterad inställning. Du trivs i en roll där du får kombinera teknisk rådgivning med ett affärsmässigt arbetssätt, och där långsiktiga relationer byggs på förtroende och engagemang.
Formella krav:
• Erfarenhet av försäljning, gärna teknisk försäljning och/eller inom fastighetstekniska system
• Eftergymnasial utbildning inom teknik, automation, fastighet eller annat relevant område är starkt meriterande
• Är lösningsorienterad och har ett entreprenöriellt mindset
• Du har ett stort tekniskt intresse och en vilja att lära och utvecklas
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi tror att rätt inställning, nyfikenhet och viljan att utvecklas är avgörande för att lyckas i rollen. Om du är en person som drivs av att hitta lösningar, skapa värde för kunder och utvecklas inom teknikområdet, då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Regin Group är ett svenskt företag som utvecklar grön och smart automationsteknik för klimatstyrning i byggnader. Med fokus på kommersiella fastigheter och en tydlig tillväxtstrategi bidrar Regin till människors välbefinnande och en hållbar framtid. Läs mer här Varaktighet, arbetstid, etc.
