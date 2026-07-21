Teknisk Säljare - Stockholm
OnePartnerGroup Stockholm AB / Säljarjobb / Sigtuna Visa alla säljarjobb i Sigtuna
2026-07-21
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I mer än sju decennier har Cetetherm satt standarden för effektiva och kostnadseffektiva lösningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Med fokus på innovation, kvalitet och expertis fortsätter vi att leda utvecklingen mot en mer hållbar framtid.
I över 70 år har Cetetherm, som är en internationellt marknadsledande tillverkare, förespråkat högteknologiska och energieffektiva lösningar för fjärrvärme och fjärrkyla. Ett åtagande som var långt före sin tid och som idag är viktigare än någonsin. Just nu söker vi en Teknisk säljare till vårt Stockholmskontor. Vi söker dig som har förkärlek för teknik, att driva affärer och bygga långsiktiga kundrelationer.
Inom sälj arbetar vi med att driva försäljning av Cetetherm Groups produkter och lösningar. Vårt huvudkontor ligger i Ronneby i Blekinge med säljkontor i södra och mellersta och norra Sverige. Hos oss arbetar du med hela säljprocessen och blir med dina kunskaper en viktig del för att skapa den bästa energilösningen i varje affär.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som teknisk säljare får du en central roll i teamet där du ansvarar för att utveckla långsiktiga kundrelationer och skapa värde genom rätt teknisk energilösning.
Du kommer:
Bearbeta och utveckla befintliga och nya kunder inom VVS installation och konsultation avseende i första hand fjärrvärme och fjärrkyla, samt hybridlösningar mellan fjärrvärme och annan energikälla som värmepumpar
Bygga upp och bibehålla starka långsiktiga kundrelationer
Skapa försäljningsplaner och genomföra tillhörande aktiviteter för att öka försäljningen och stärka Cetetherms varumärke
Förstå kundernas behov och erbjuda lösningar som överträffar kundernas förväntningar
Delta i mässor och evenemang för att bygga ett brett nätverk inom branschen
Samarbeta med andra avdelningar inom företaget för att stärka och säkerställa en hög kundnöjdhet
Vara ett tekniskt bollplank för kunder samt internt
Din bakgrund och egenskaper
Vi söker dig som har intresse för teknik, kundrelationer och samarbete. Du trivs i en rådgivande roll, där du kombinerar lyhördhet och behovsanalys med ett affärsmässigt och resultatinriktat arbetssätt.
Vi tror att du har:
VVS ingenjör- eller motsvarande teknisk utbildning och erfarenhet
Erfarenhet av försäljning inom området eller liknande
God förståelse för vad som driver försäljning i branschen
Förmåga av att bygga och bibehålla kundrelationer på lång sikt
Utmärkta egenskaper inom kommunikation och förhandling
Körkort och flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta med marknadens ledande produkter och lösningar inom fjärrvärme och fjärrkyla, och får en arbetsgivare som kombinerar över 70 års kunskap med innovativa lösningar för framtiden. Våra värdeord Passion, Innovation och Engagemang genomsyrar varje del och avdelning på företaget.
Som teknisk säljare hos oss erbjuder vi:
En spännande och utmanande roll i ett ledande företag inom branschen
Möjlighet att påverka och utveckla ditt distrikt
Spännande projekt där du bidrar till energieffektivisering och minskad miljöpåverkan
En konkurrenskraftig lön med tillhörande förmånspaket
Ett fritt och självständigt arbete i ett positivt och drivet säljteam med möjlighet att utvecklas och växa tillsammans med företaget
Om du känner igen dig i beskrivningen, har en bakgrund inom branschen och vill vara med och driva utvecklingen av framtidens hållbara energilösningar, så är detta en fantastisk möjlighet för dig.
Placeringsort: Arlandastad
Start: Efter överenskommelse
I den här rekryteringen samarbetar vi med OnePartnerGroup Stockholm. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Kristian Ekelund på kristian.ekelund@onepartnergroup.se
(mailto:kristian.ekelund@onepartnergroup.se
) Kristian är på semester till den 10 augusti och kommer kanske vara lite svår att nå innan dess. Efter den 10 aug kommer vi att gå igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi tar inte emot ansökningarna via mail. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm AB
(org.nr 559092-8619), https://www.cetetherm.com/sv
195 61 ARLANDASTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Cetetherm AB - Stockholm Kontakt
Rekryteringskonsult
Kristian Ekelund kristian.ekelund@onepartnergroup.se Jobbnummer
10008710