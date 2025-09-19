Teknisk rådgivare
Brinner du för professionell försäljning och att kontinuerligt utveckla och förbättra? Tycker du om att representera ett starkt varumärke och ta mycket ansvar? Då har vi tjänsten för dig!Lindab Sverige ABLindab Sverige AB är det svenska försäljningsbolaget inom den internationella Lindab Koncernen. Vi är ca 230 anställda fördelade över våra 31 olika siter i Sverige från Malmö i söder till Luleå i norr. Vi värdesätter en trygg och säker arbetsmiljö och är måna om att du ska kunna fortsätta vidarutvecklas och hitta din nästa utmaning inom bolaget eller koncernen. Vi tror på ett gediget kundmöte och att vår expertis bidrar till ett bättre klimat. På Lindab Sverige kan vi även stolt säga att vi är certifierad enligt Great place to Work.
Vi söker en driven och målmedveten person med social kompetens till vår centrala innesäljsavdelning, inom ventilation och inneklimat.
Du ser till att både våra medarbetare och externa kunder får rätt hjälp och information kring våra produkter system och lösningar. Alltid med samma fokus: att lösa kundens utmaningar på bästa sätt.
I rollen arbetar du aktivt med support och rådgivning, men också med att sälja in Lindabs smarta ventilationslösningar till entreprenörer och konsulter. Här är din kompetens, pålitlighet och förmåga att tänka i lösningar nyckeln till framgång.
Som teknisk innesäljare hos oss är du ett viktigt stöd för hela organisationen och våra kunder. Du arbetar med system- och lösningsförsäljning, tar fram tekniska förslag och lösningar samt bidrar med expertkunskap för att stärka kundens affär. Genom att kombinera support, projektering och digitala verktyg blir du en nyckelperson som gör det enkelt för våra kunder att välja Lindab - varje gång
Tjänsten är placerad på vårt kontor i Malmö, där du arbetar tätt tillsammans med övriga innesäljsteamet samt Drift/servicetekniker, projektingenjörer och distriktsäljare. Publiceringsdatum2025-09-19Profil
• Du är en person med hög teknisk förståelse och en naturlig förmåga att kommunicera tydligt och professionellt. Strukturerad, engagerad och målinriktad - du tar ansvar och levererar med kvalitet.
• Det är en meriterande om du har erfarenhet från VVS-området eller en relevant utbildningsbakgrund, men viktigast är att du har viljan att utvecklas tillsammans med oss.
• Vi tror att du har en social och pedagogisk sida, där du både trivs med att hjälpa andra och tycker om att bygga relationer. Telefon och mail är dina naturliga arbetsredskap, och du är lika bekväm i dialog med en kund som i samarbete med kollegor.
• Som person är du lösningsorienterad och självgående, men du ser också värdet av att vara en del av ett starkt team där ni utvecklas och växer tillsammans.
• Du gillar försäljning och drivs av att alltid hitta den bästa tekniska lösningen för kunden. Du har en stark inre motor, tar gärna initiativ och gör det lilla extra för att skapa mervärde.
Kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav för denna tjänst, då du kommer att ha mycket kommunikation med våra kunder. Vi ser gärna också att du har goda kunskaper i engelska då kommunikation internt med våra internationella utvecklings- och produktionsteam sker på engelska.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Svensson, innesäljschef på telefon
072-168 35 29.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 19 oktober. Du skickar in din ansökan via vår hemsida www.lindab.se/jobb.
Vi arbetar med löpande urval.
Lindab Group är en ledande europeisk ventilationskoncern som består av företag som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar högkvalitativa produkter och system för energieffektiv ventilation, hälsosam inomhusluft och hållbara byggnader. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med ansvarsfulla värderingar vad gäller klimat, innovation och mångfald.
Som anställd kommer du att möta ett utvecklingsfokuserat företag med en tydlig vision men också en lång historia och en stark grund som bygger på våra tre kärnvärden; kundframgång, ordning och reda samt jordnära. Detta gör Lindab Group till en arbetsplats där medarbetarna är stolta över sitt arbete och har en fin kollegial gemenskap som kännetecknas av tillit och respekt.
