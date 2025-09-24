Teknisk Projektör Inom Cctv, Larm Och Passagesystem
Swedavia AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedavia AB i Stockholm
, Upplands Väsby
, Sigtuna
, Norrköping
, Gotland
eller i hela Sverige
På Swedavia jobbar vi ständigt för att våra tio flygplatser ska ha teletekniska säkerhetssystem i världsklass. Just nu bygger vi ett nytt team där du som senior projektör får en nyckelroll. Tillsammans äger, utvecklar och underhåller ni säkerhetslösningarna som både skyddar människor och möjliggör vår verksamhet.
Vad innebär rollen?
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Projektering och dokumentation för dom teletekniska säkerhet systemen som finns på våra 10 flygplatser
Upprätta tekniska handlingar och CAD-ritningar
Säkerställa att projekten uppfyller gällande standarder och föreskrifter
Samarbeta med andra discipliner inom företaget för att skapa önskad funktion
Uppdatera och underhålla den teletekniska dokumentationen
Konsultativt stöd internt
Tjänsteresor kan förekomma.
Vem är du? Du gillar komplexa problem och utmaningar samt har en naturlig förmåga att hitta lösningar. Du är en skicklig kommunikatör och förstår vikten av strukturerade tidsplaner för att leverera i tid. Du driver ditt arbete framåt, är anpassningsbar och gillar att samarbeta med kollegor och andra aktörer.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant utbildning, exempelvis inom IT, teknik eller el
Flerårig arbetslivserfarenhet som projektör, gärna inom säkerhetsbranschen
Goda kunskaper av projektering i MagiCAD el och AutoCAD
Goda kunskaper i Office 365
Kunskap för IT- och nätverkslösningar
Kunskap inom IT-infrastruktur och nätverkskommunikation
Erfarenhet av att efterleva regelverk och interna riktlinjer
God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska
Det är meriterande om du har gått:
Grundkurs eller likvärdig utbildning för Pacom Unison med Sentrion eller dess ersättnings hårdvara med fokus på systemets komponenter och på installation av dessa.
Grundkurs + likvärdig utbildning gällande Bosch IP-kameror (Camera fundamentals och Project fundamentals eller likvärdiga) med fokus på IP-kameror och transmissionsutrustning och på installation av dessa.
Vad erbjuder vi dig? Vi erbjuder dig en omväxlande och glad arbetsplats där ingen dag är den andra lik. Visste du att på Swedavia får du bidrag till din arbetsresa om du åker kollektivt, elbil, cykel eller tillsammans med en kollega? Du har också möjlighet att semesterväxla och byta bort din semesterersättning mot lediga dagar. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner | Om Swedavia.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta jan-erik.pettersson@swedavia.se
.
Sista ansökningsdag är den 15 oktober, urval sker löpande och annonsen kan stängas tidigare så tveka inte att söka redan idag!
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), http://swedavia.se Jobbnummer
9524421