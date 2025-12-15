Teknisk projektledare till Saab!
Saab AB / Maskiningenjörsjobb / Arboga Visa alla maskiningenjörsjobb i Arboga
2025-12-15
, Kungsör
, Köping
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Arboga
, Köping
, Eskilstuna
, Örebro
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld!
Din roll
Affärsområdet Surveillance erbjuder effektiva lösningar för övervakning och beslutsstöd, och system för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot. Produktportföljen omfattar flygburna, landbaserade och marina radarsystem, system för signalspaning och självskydd, ledningssystem samt system för sjöfarts- och flygtrafikledning.
Vi söker nu erfarna tekniska projektledare som vill vara med och driva både leverans- och produktprojekt. Rollen passar dig som vill kombinera tekniskt ansvar med ledarskap och som trivs nära lösningen. Hos oss får du en nyckelroll i att leda integrationen och helheten i komplexa systemleveranser av några av världens främsta system inom vårt område.
Som teknisk projektledare har du det övergripande ansvaret för att säkerställa att projektet uppfyller tekniska krav inom budget samt levererar enligt plan. Rollen innebär ett ansvar över att leda och koordinera den tekniska verksamheten i projekten - både internt i våra team och externt mot kund.
Att vara teknisk projektledare innebär även att:
* Leda och säkerställa framdrift gällande det tekniska arbetet inom projekten
* Ansvara för kund- och leverantörs kontakt för de tekniska aspekterna
* Stödja projektledaren med underlag vid kundkontakter
* Övervaka projektaktiviteter och säkerställa projektets åtaganden och framdrift genom aktivt ledarskap
* Koordinera och kravställa interna tekniska funktioner, inklusive definition av själva scopet för projektet, tidsplan, budget samt resursbehov
* Ha förmåga att redan från fasen Win Business kunna genomföra systemanalyser av prospect, ha tillräcklig teknisk förståelse för att skapa underlag till kalkylarbeten och även driva/leda designaktiviteter
Placeringsorten för tjänsten är i Arboga eller Stockholm. Publiceringsdatum2025-12-15Profil
Du är en person med gedigen erfarenhet av teknisk projektledning. Du har en ingenjörsutbildning, gärna på mastersnivå, och flera års erfarenhet av systemarbete. Vi tror att du idag arbetar som systemingenjör, lead engineer, arkitekt eller i en liknande roll i komplexa projekt, där du haft ett uttalat ansvar för teknisk inriktning, samordning och helhet.
Du har en god förmåga att hitta effektiva lösningar och har lätt för att navigera i organisationen och kommunicera med våra interna leverantörer för att lösa och förebygga problem och utmaningar. Tjänsten inkluderar även en hel del kommunikation med externa kunder, vilket kräver god affärsmässighet, samt goda kunskaper i både svenska och engelska i skrift och tal.
Meriterande är kunskap och arbetslivserfarenhet med stöd av International Council on Systems Engineering (INCOSE). Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete inom försvarsindustrin.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad blir du en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar
Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_37366". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9644359