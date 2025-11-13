Teknisk projektledare till Nitator Automotive Group
2025-11-13
Nitator är latin och betyder framåtsträvande och utvecklande. Nitator skall vara en av Världens ledande leverantörer till fordonsrelaterad industri och vara en av regionens mest attraktiva arbetsplatser inom verkstadsindustrin. Nitator med kärnprocesserna i Hylte och Oskarström ger en komplett förädlingskedja som kan hantera både höga och låga volymer med högt automatiserade tillverkningsmetoder. Vi är ca 200 medarbetare och omsättningen ligger på ca 700 MKR.
Nitator använder sig av den senaste produktionstekniken, samtidigt som medarbetaren har en mycket stor och viktig roll att fylla. Detta har gjort det möjligt för den enskilde individen att gå hand i hand med tekniken genom åren.
Vi stärker och utvecklar vår organisation och söker nu:
Teknisk projektledare Nitator Automotive Group
Är du en positiv och driven person som gillar att ständigt förbättra och effektivisera? Är du dessutom noggrann och har arbetat inom tillverkande industrin tidigare? Är du teknikintresserad, kvalitetsmedveten, snabblärd och redo att ge järnet? Vill du jobba på ett företag med goda utvecklingsmöjligheter? Perfekt, vi söker just nu en teknisk projektledare till vår tekniska avdelning. Här ges du möjligheten att arbeta med spännande projekt riktade till våra Automotive kunder där du blir en viktig del av projektteamet. Som projektledare du kommer vara länken mellan marknad, försäljning och produktion.Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
• I projektform driva igenom nya produkter från offertframtagning till produktion.
• Kontinuerligt göra insatser i olika rationaliseringsprojekt.
• Kontakt med kund inom det tekniska området.
• Kalkylera och sammanställa offertunderlag.
• Beredning av nya och ändrade artiklar.
• Stödja leverantörer och kunder i projektstadiet.
• Att tillsammans med produktionstekniker följa upp offerter och initiera punktinsatser.
• Projektledning av produkt-, investerings- och prototyprelaterade projekt.
• Utställa förfrågningar till leverantörer.
• Leda diverse projektmöten.
• Sammanställa produktkritik och verifiera att den har blivit rätt införd.
• Säkerställa att projekten genomförs inom angiven tid och kostnad.Profil
Du är självgående, positiv och har en analytisk problemlösningsförmåga.
Du trivs bra i en roll där du får vara delaktig i hela utvecklingsprocessen och gillar utmaningen i att leda projekt.
Vi ser att du har ett genuint intresse för teknik, är utåtriktad samt är en lagspelare.
Du har en vilja av att lära dig nya saker, bidra och utvecklas tillsammans med dina kollegor.
Du har ett starkt eget driv och är både självgående och initiativrik. Du har mycket goda ledaregenskaper och förmågan att delegera till projektmedlemmar och övriga intressenter. Du kommer att ha mycket kontakter både internt och externt varpå du har en hög kommunikativ förmåga både skriftligt och muntligt.
Kompetens
• Gymnasie- eller högskoleingenjörsutbildning mot produkt- och produktionsutveckling
• Erfarenhet inom produktutveckling
• Kunskaper att kunna rita i CAD
• Ett genuint intresse för teknik och lätt att bekanta dig med ny teknik
• God förmåga att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av teknisk projektledning
• Erfarenhet av att arbeta i Monitor och Catia V5 eller Creo
Vi erbjuder
• En arbetsplats präglad av engagemang och delaktighet
• En arbetsmiljö där vi välkomnar, inspirerar och hjälper varandra att uppnå gemensamma och individuella mål
• En arbetsmiljö där du får möjligheten att växa och utvecklas
• En spännande tjänst inom teknisk projektledning
Tjänsten är på heltid och arbetstid är dagtid med flexibla arbetstider. På Nitator använder vi Monitor G5 som affärssystem.
Om du har frågor gällande tjänsten kontakta vår HR Ansvarig Elsa Schieder på 076 139 65 48 eller Teknisk Chef Safet Uzeirovic på 076 526 25 42.
Ansök via personal@nitator.se
senast 2025-12-19. Märk din ansökan med Teknisk Projektledare.
Redogör tydligt för dina kompetenser i förhållande till ställda krav. Beskriv i detalj vad dina arbetsuppgifter och erfarenheter har inneburit.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
E-post: personal@nitator.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk projektledare".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556201-9835)
Fanérvägen 5 (visa karta
)
313 22 OSKARSTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nitator I Oskarström AB
Teknisk chef
Safet Uzeirovic 076 526 25 42
9603603