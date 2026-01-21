Teknisk Projektledare till Kiviks musteri
2026-01-21
Vill du vara med och bygga upp en ny produktionslinje i ett familjeföretag med stora ambitioner? Vi söker nu en teknisk projektledare till Kiviks musteri. I rollen kommer du att ha ett brett tekniskt ansvar och leda viktiga projekt där du kommer vara en central del i företagets utveckling. Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN:Vi söker nu en driven teknisk projektledare som vill ta ett helhetsansvar för Kiviks musteri nya produktionslinje. I rollen kommer du att planera, genomföra och följa upp tekniska projekt från förstudie till implementering och överlämning. Du kommer att driva, leda och koordinera tekniska projekt inom områden som produktion, processutveckling, automation och anläggningsförbättringar, med fokus på att säkerställa att projekten levereras i tid och inom budget. Vidare är det viktigt att inte tumma på kvaliteten, du säkerställer att projekten uppfyller höga kvalitets- och livsmedelssäkerhetskrav. Du kommer även att genomföra riskanalyser och vara en viktig kugge i framtagningen av företagets investeringsplan, inklusive prioriteringar.
Du börjar din resa som ensam ansvarig för projektet, men får möjligheten att så småningom bygga ditt eget team och avancera till att leda större projekt i framtiden. Din kommunikationsförmåga blir avgörande, då du fungerar som en länk mellan teknik, produktion, IT, kvalitet, inköp och externa leverantörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta fram tekniska specifikationer och kravställningar för utrustning, processer och automationslösningar.
Säkerställa att projektet följer relevanta regelverk inom livsmedelssäkerhet, arbetsmiljö och hygien.
Upprätta och hantera projektbudgetar, tidsplaner och statusrapporter
Koordinera installation, driftsättning och validering av ny utrustning.
Initiera och driva förbättringsprojekt med fokus på effektivitet, kvalitet och hållbarhet.
VI SÖKER DIG SOM:Har Civilingenjör/Högskoleingenjör inom maskinteknik, livsmedelsteknik, automation, industriell ekonomi eller liknande.
Har minst 3 års erfarenhet av teknisk projektledning, helst i processtyrd tillverkning.
Har erfarenhet av automation (PLC)
God datorvana och goda kunskaper i excel och CAD.
Är obehindrad i svenska och engelska då båda språken används i arbetet
Det är meriterande om du har:
Bakgrund inom livsmedel
Dokumenterad erfarenhet av arbete med standarder som HACCP, FSSC22000
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet där vi söker dig som har ett stort tekniskt intresse, är ansvarstagande och strukturerad. Du är kommunikativ och har förmåga att förklara tekniska moment på ett lättbegripligt sätt. Vi ser även att du är kreativ i ditt tänkande och har ett tydligt lösningsorienterat förhållningssätt.
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Friday men där ambitionen är att du på sikt blir anställd hos företaget
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid, långsiktigt
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Placering: Kivik
Rekryteringsansvarig: Madeleine Rydelius
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
