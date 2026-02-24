Teknisk Projektledare Till Emve Sweden
2026-02-24
Vill du leda tekniska projekt från start till mål i en innovativ och kundfokuserad miljö? Har du en bred maskinteknisk förståelse och kunskap om konstruktion, produktionsstyrning och inköp? Då kan du vara vår nästa Teknisk projektledare.
EMVE Sweden AB är en ledande aktör inom utveckling och produktion av maskiner och kompletta produktionslinjer för livsmedelsindustrin. Vi levererar både fristående maskiner och nyckelfärdiga lösningar och är kända för vår höga kvalitet, innovation och kundanpassade lösningar.
Nu söker vi en Teknisk projektledare som kan ta ansvar för projektledning av nyinstallationer och utvecklingsprojekt, i nära samarbete med kunder, interna team och samarbetspartners.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, och vi anpassar startdatum efter din nuvarande uppsägningstid. Vi gör löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag.
Som Teknisk projektledare har du en central roll i att säkerställa att våra kundprojekt genomförs framgångsrikt - från första kundkontakt till färdig installation. Du kommer att arbeta med både nya installationer och utvecklingsprojekt och ha ett nära samarbete med såväl interna som externa intressenter.
Du blir länken mellan kunder, sälj/marknad, konstruktion, inköp, produktion och installation/service. Som Teknisk projektledare ansvarar för att projekten levereras i rätt tid, till rätt kvalitet och med god lönsamhet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Projektledning från start till mål - Ansvara för planering, genomförande och uppföljning av tekniska projekt.
• Koordinera och leda samarbetet mellan säljavdelning, konstruktion, produktion, inköp och service.
• Säkerställa teknisk lösning och genomförbarhet - Agera teknisk rådgivare och problemlösare under projektets gång.
• Kundkontakt och samverkan med samarbetspartners - Säkerställa att projektet möter kundens behov och förväntningar.
• Uppföljning av tidsplan - Säkerställa att projekt håller budget och tidplan.
• Resor vid behov (upp till 30 övernattningar per år). Resorna är i första hand inom Norden för kundbesök, installationer och uppföljningar.
Du rapporterar till Produktionschefen.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Bred maskinteknisk förståelse - Erfarenhet av maskiner, produktionsutrustning eller automation.
• Erfarenhet av projektledning och utvecklingsprojekt - Antingen som projektledare eller i en roll med stort projektansvar.
• Högskole- eller universitetsutbildning - Gärna ingenjör men annan relevant utbildning och erfarenhet kan också vara aktuell.
• God kommunikativ förmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga - Du kan driva projekt framåt i samverkan med olika intressenter.
• En kommersiell och resultatinriktad inställning - Förståelse för affären och vikten av lönsamma projekt.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från maskintillverkare, livsmedelsindustrin eller annan processindustri.
Vi söker dig som har följande personliga egenskaper:
• Målmedveten och strukturerad - Du driver projekt i mål på ett effektivt sätt.
• Inlyssnande och diplomatisk - Du förstår kundens behov och kan navigera olika intressenters krav och önskemål.
• Kommunikativ och naturlig ledare - Du kan inspirera och leda både interna team och externa partners.
• Affärsmässig och kundorienterad - Du har ett starkt fokus på kundnytta och projektlönsamhet.
Körkort B krävs för tjänsten.
Vid den aktuella rekryteringen använder vi oss av arbetspsykologisk testning för kandidater utvalda till intervju och bakgrundskontroll för slutkandidat.
Om verksamheten
EMVE är ett familjeföretag med ca 50 anställda och en omsättning på ca 150 Mkr.
Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för skonsam hantering av grönsaker och livsmedel. Vi representerar mer än 100 års kompetens för leverans av maskiner till potatis, morot, grönsaker och livsmedelsindustrier. Vi står för hög kvalitet, service och funktionspålitlighet baserad på hållbar modern teknik. Sedan 2017 arbetar vi enligt Lean-principerna. För oss innebär det daglig styrning, ständiga förbättringar och en strävan efter att eliminera slöseri. Hållbart företagande är något som vi på EMVE brinner för och vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
Hos EMVE blir du en del av ett stabilt och långsiktigt företag med en stark framtidstro. Vi kombinerar 100 års erfarenhet med modern teknik och innovativa lösningar för att skapa skonsam och hållbar hantering av livsmedel.
• Internationell miljö - vi levererar lösningar till kunder över hela världen.
• Hög innovationsgrad - vi utvecklar och anpassar våra maskiner utifrån kundens behov.
• Korta beslutsvägar - hos oss får du stor påverkan och möjlighet att utvecklas.
• Lean-tänk och hållbarhet - vi arbetar strukturerat med ständiga förbättringar.
Vi jobbar huvudsakligen on-site i Åstorp, där vi har både kontor och produktion samlat.
Vill du vara med på vår tillväxtresa?
Se vidare www.emve.com
