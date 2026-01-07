Teknisk Projektledare till Disruptive Novotech
A-Talent Tech Management Sweden AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A-Talent Tech Management Sweden AB i Stockholm
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
, Ekerö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
I rollen som projektledare får du ett helhetsansvar genom hela produktlivscykeln - från idé och koncept till industrialisering och produktion. Du leder projekt inom hårdvara, inbyggd elektronik och mjukvara i nära samarbete med interna utvecklingsteam och externa partners.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda och koordinera utvecklingsprojekt från koncept till serieproduktion.
Samordna aktiviteter mellan hårdvara, firmware, UI/UX, märkning och industrialisering.
Stödja och granska mekanisk design (CAD-modeller och ritningar).
Säkerställa tillverkningsbarhet och produktionsberedskap.
Samarbeta tvärfunktionellt mellan R&D, kvalitet, regulatoriska funktioner och leverantörer.
Identifiera risker och säkerställa efterlevnad av medicintekniska regelverk (ISO 13485, FDA).
Bidra till att utveckla och förbättra arbetssätt för projektstyrning, dokumentation och kvalitetssäkring.
Underhålla projektplaner, statusrapporter och teknisk dokumentation.
Detta är en direktrekrytering till Disruptive Novotech. Profil
Du är en strukturerad och handlingskraftig ledare med god teknisk förståelse och vana att driva projekt i komplexa utvecklingsmiljöer.Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom produktutveckling och industrialisering.
Erfarenhet från medicinteknisk industri eller liknande reglerad bransch.
God förståelse för tillverkningsprocesser som formsprutning, automation och montering.
Vana att driva hela produktutvecklingscykeln - från konceptfas och verifiering till industrialisering och serieproduktion.
Kunskap om kvalitets- och regulatoriska standarder för utveckling av medicintekniska produkter (ISO 13485 och FDA-krav).
Kunskap om ISO 13485 och FDA-krav.
Civil- eller högskoleingenjör inom maskinteknik eller motsvarande.
Flytande engelska i både tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av CAD-program (SolidWorks, Creo eller liknande) samt design for manufacturing. Meriterande är erfarenhet av riskhantering och proaktiv problemlösning i utvecklingsprojekt.
Vana att samarbeta med internationella tillverkningspartners.
Svenska kunskaper i både tal och skriftDina personliga egenskaper
Du är analytisk, samarbetsinriktad och har ett starkt driv att skapa struktur och framdrift. Du trivs i en entreprenöriell miljö där du får kombinera teknik, ledarskap och innovation. Du uppskattar att kombinera struktur med kreativitet och trivs i en miljö där teknik och medicin möts. Om företaget
Disruptive Novotech ligger i framkant inom bärbara medicintekniska neuromodulationsenheter. Med en passion för att förbättra vården genom banbrytande teknik utvecklar företaget produkter som kombinerar hårdvara, inbyggd elektronik och digitala lösningar. Här blir du del av ett snabbväxande, innovativt och måldrivet team där teknik och medicin möts.
Om A-Talent Tech
A-Talent Tech arbetar nischat med rekrytering och konsultuthyrning av teknisk kompetens. Våra rekryteringsspecialister har god teknisk förståelse och tillsammans med experter inom executive search hittar och rekryterar vi även de mest svårfunna kompetenserna till våra kunder. Vi är en del av A-Talent Group, en koncern med specialistföretag inom kompetensförsörjning.
Låter det intressant?
Välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Lena Sköld på lena.skold@atalent.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Talent Tech Management Sweden AB
(org.nr 556681-7143), https://www.atalenttech.se/ Arbetsplats
A-Talent Tech AB Jobbnummer
9670484