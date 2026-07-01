Teknisk projektledare till Bilfinger - Stenungssund
Bilfinger Sweden AB / Civilingenjörsjobb / Stenungsund Visa alla civilingenjörsjobb i Stenungsund
2026-07-01
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Företagsbeskrivning:
Bilfinger är en internationell leverantör av multidisciplinära industri- och ingenjörstjänster med över 30.000 anställda globalt och 3.500 i Norden.Vi täcker hela värdekedjan från rådgivning, teknik, tillverkning, installation, underhåll och turnarounds. På Bilfinger är vi fast beslutna att vara förstahandsvalet för våra kunder genom att bidra till effektivitet och hållbarhet. Hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet har alltid högsta prioritet.
Genom att bli en del av #TeamBilfinger får du möjlighet att utvecklas tillsammans med skickliga och engagerade kollegor och bidra till att bygga framtidens industri.
Arbetsbeskrivning:Vill du kombinera din tekniska kompetens med projektledning och vara med och utveckla framtidens industri?
På Bilfinger söker vi nu en teknisk projektledare som vill ta nästa steg i karriären. Vi söker dig som har en bakgrund inom någon ingenjörsdisciplin och som trivs med att leda projekt, driva förändringar och skapa resultat tillsammans med kunder och kollegor inom svensk industri.
Hos oss får du möjlighet att kombinera projektledning med tekniskt specialistarbete och successivt utvecklas i takt med våra kunders och projekts behov.
Om tjänsten
Som teknisk projektledare på Bilfinger kommer du att arbeta i en varierad roll där du leder investerings-, ombyggnads- och utvecklingsprojekt inom processindustrin. Projekten genomförs både hos våra kunder och tillsammans med våra multidisciplinära ingenjörsteam.
Rollen kombinerar projektledning med tekniskt ingenjörsarbete inom din kompetensdisciplin, vilket innebär att du både bidrar till projektens genomförande och till den tekniska utvecklingen i våra uppdrag.
Du ansvarar för att planera, samordna och följa upp projekt avseende tid, kostnad, kvalitet och säkerhet samt säkerställer att projektmålen uppnås i nära samarbete med kunder, leverantörer och interna resurser.
Arbetsuppgifter
Leda projekt genom hela livscykeln, från förstudie och konceptutveckling till genomförande och överlämning.
Planera och samordna resurser, aktiviteter och leveranser.
Ansvara för projektens ekonomi, tidplan och rapportering.
Stödja och samordna multidisciplinära ingenjörsteam.
Bidra med teknisk kompetens inom din egen disciplin.
Delta i kunddialoger och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Säkerställa att projekt genomförs enligt Bilfingers höga krav på HSE, kvalitet och hållbarhet.
Om dig
Vi söker dig som har en teknisk utbildning och erfarenhet från processindustri, energi, kemi, gruvindustri, kraftvärme eller liknande verksamhet.
Du har sannolikt en bakgrund inom exempelvis process, mekanik, rör, el, instrument, automation, konstruktion eller projektverksamhet och har under de senaste åren tagit ett allt större ansvar för att leda projekt, aktiviteter eller tekniska team.
Som person är du strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du trivs med att skapa engagemang, bygga relationer och driva arbetet framåt tillsammans med andra.
Du har även
Ingenjörsutbildning eller motsvarande teknisk erfarenhet.
Erfarenhet från processindustri eller annan tekniskt avancerad industriverksamhet.
Erfarenhet och intresse av att leda tekniska projekt, delprojekt eller multidisciplinära uppdrag.
God förståelse för projektstyrning, planering och ekonomisk uppföljning.
Ett starkt engagemang för säkerhet och hållbart arbetssätt.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
B-körkort.
Kontakt
För vidare frågor kring tjänsten, kontakta:
Anna Gustafson, Manager Engineering, 0703–349421 eller anna.gustafson@bilfinger.com
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Fackliga kontaktpersoner:
Peter Samuelsson, 0702-472597, peter.samuelsson@bilfinger.com
Arvid Darvelid Skogström, 0730-588331, arvid.skogstrom.darvelid@bilfinger.com
Profilbeskrivning:Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal från rekryteringsföretag, annonssäljare eller dylika kontakter.
Bilfinger Sweden AB tillämpar alkohol- och drogtest vid nyanställningar.
För ytterligare information vänligen kontakta moa.alsvik@bilfinger.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "71103-44284358". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilfinger Sweden AB
(org.nr 556681-6111), https://nordics.bilfinger.com/
444 32 STENUNGSSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9987527