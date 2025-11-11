Teknisk Projektledare till Bellmer Cellwood
2025-11-11
Vi söker en driven person med genuint intresse för teknik till vår Teknikavdelning i Nässjö för en spännande och varierande roll som Projektledare/ingenjör.
Om Rollen
Hos oss ingår du i ett team av tekniker som arbetar med att ta fram och presentera lösningar till våra kunder. Du kommer ansvara för genomförandet av våra kundprojekt, från order till driftsättning och överlämnade till kund. Arbetet är väldigt varierande och innebär bl.a. att skapa layout och tillverkningsritningar, processbeskrivningar och driftinstruktioner. Du kommer även självständigt starta upp och köra i gång våra anläggningar ute hos kund. Tillsammans med övriga tekniker arbetar du med produktförbättringar och produktutveckling. Tjänsten innebär ca 60-80 resdagar/år.
Din Profil
Vi söker dig som har ingenjörsutbildning inom maskinteknik/konstruktion eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Utbildning inom el/elteknik är önskvärt.
CAD-erfarenhet i 3D-miljö krävs för tjänsten, vi arbetar i Solid Works. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och du har B-körkort.
Vi ser att du som söker är en person med ett utpräglat teknikintresse, är flexibel, strukturerad, noggrann, har god samarbetsförmåga och ser det som en utmaning att sätta sig in i tekniska produkter. Vidare är du positiv, framåt och serviceinriktad eftersom en del av ditt jobb innebär direktkontakt med våra kunder.
Det är självklart meriterande med erfarenhet från pappers- och cellulosaindustrin eller annan processindustri, men vi tror också att en person med annan erfarenhet av maskinteknik/konstruktion och rätt baskunskaper kan passa in. Vi ser även att du kan vara i början av din karriär med en relevant utbildningsbakgrund. Du blir en del av ett härligt gäng och ett spännande företag.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett team med erfarna och engagerade kollegor. Vi erbjuder dig en spännande arbetsmiljö där du verkligen kan göra skillnad. Du blir en del av ett lokalt och familjärt bolag som utvecklar högteknologiska produkter och system för den globala marknaden. Hos oss är beslutsvägarna korta, kollegorna trevliga och arbetet både roligt och varierande.
I den här rekryteringen samarbetare vi med Stella Rekrytering & Ledarskap. Vid frågor om uppdraget vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Sören Holmlind 070 670 25 52. Välkommen med din ansökan senast 10 december.
Om företaget
Bellmer Cellwood utvecklar, tillverkar och säljer maskiner för pappers- och massaindustrin samt bioenergimarknaden. Exportandelen är 90 procent, med hela världen som marknad. Vi är världens ledande tillverkare av dispergeringsanläggningar, vilket är ett av processtegen i papprets väg från avfall till ny produkt. Varje leverans är specifikt utformad med hänsyn till kundens process, och varje affärsrelation kännetecknas av ett nära samarbete om testning, installation, driftsättning och service i form av underhåll och reservdelar.Bellmer Cellwood AB finns i Nässjö och har 50 anställda och omsätter ca 250MSEK.
Företaget ägs av Bellmer GmbH som är ett tyskt familjeägt teknikföretag grundat 1842 i Niefern-Öschelbronn, Tyskland. Företaget är specialiserat inom två huvudområden, Paper Technology samt Separation Technology. Läs mer om oss på: www.cellwood.se Ersättning
