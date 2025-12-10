Teknisk Projektledare till B3 Next i Västerås
2025-12-10
B3 Next bygger något nytt i Västerås!Är du Teknisk Projektledare och sugen på något nytt?
Nu händer det! B3 Next etablerar sig i Västerås, och vi letar efter en erfaren Teknisk Projektledare som vill vara med från början. Här får du chansen att arbeta med projekt hos bolag som ABB, Hitachi, Alstom, Volvo, Försvarsmakten och andra teknikledare i regionen.
Men det bästa? Du får inte bara spännande uppdrag, du får också vara med och bygga upp ett personligt och kompetent konsultbolag. Vi vågar lova det - för vi vet hur viktigt det är att trivas, utvecklas och ha kul på vägen. Hos oss får du både tryggheten från ett etablerat bolag (vi är en del av B3 Consulting Group) och energin i ett team som fortfarande räknar alla nya kollegor på fingrarna.
Vad vi tror att du gillar:
Att leda projekt med både hjärna och hjärta
Att ha koll på teknik, människor och deadlines
Att vara en del av något nytt och växande och påverka det själv
Vad vi gärna ser hos dig:
Högskoleutbildning inom teknik, IT, elektronik eller motsvarande.
Minst 5 års erfarenhet av teknisk projektledning inom industri, mjukvara, hårdvara eller elektronik.
Erfarenhet av olika projektmetoder så som agila metoder, vattenfall, Lean mm.
Stark ledare med god kommunikationsförmåga.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vad får du på B3 Next?
Chansen att arbeta med branschledande kunder inom olika sektorer.
Frihet och flexibilitet - möjlighet till hybridarbete beroende på uppdrag.
En familjär kultur där du får vara med att bygga något från grunden.
En personlig utvecklingsplan och kompetensutveckling - vi investerar i din framtid.
Fast eller flexibel lönemodell, du väljer det som passar dig.
Vi tror på ett arbetsliv där du får vara med och påverka, där du utvecklas tillsammans med andra och där varje ny kollega faktiskt betyder något.
Nu söker vi dig som vill vara med från början när vi växer i Västerås. Hos oss får du både trygghet, frihet och en vardag fylld av teknik, människor och möjligheter.
Redo för nästa steg? Vi ser fram emot din ansökan och att få välkomna just dig till vårt gäng.
Välkommen med din ansökan!
I detta uppdrag samarbetar vi med rekryteringsföretaget Skills Rekrytering. Ansök tjänsten via www.skillsrekrytering.se/lediga-jobb
Sista dagen för att söka tjänsten är den 11 januari. Frågor om tjänsten besvaras gärna av Rekryteringskonsulterna Annika Frii på 070- 33 55 290.
