Teknisk Projektledare Till Afry Food
2025-09-30
Företagsbeskrivning
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle.
Vi är 18 000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
Publiceringsdatum2025-09-30Beskrivning av jobbet
Vill du utvecklas som projektledare inom livsmedels- och processindustrin samtidigt som du arbetar med spännande projekt både i Sverige och internationellt? Vill du vara en del av ett globalt företag med kompetenta och engagerade kollegor? Då kanske du är vår nya kollega på AFRY i Malmö!
I vår sektion tillhör vi Business Unit Food. Vi är flera team i olika länder som tillsammans arbetar med projekt för att hjälpa våra kunder att möta nya krav, bygga hållbara anläggningar och bidra till bättre hälsa och levnadsstandard. Ibland bygger vi helt nya anläggningar och ibland förbättrar vi befintliga processer.
Du kommer att arbeta i ett team av tekniska projektledare och processingenjörer med uppdrag inom livsmedelsproduktion. Du tillhör vårt kontor i Malmö, men vi arbetar med projekt över hela världen och samarbetar dagligen, både digitalt och via resor, med kollegor internationellt.
I rollen som Teknisk Projektledare kommer du bland annat att arbeta med:
Nationella och internationella projekt inom food och processindustrin
Kundrelationer, kontraktshantering och ibland förhandlingar
Planering, resurshantering, dokumentation och uppföljning
Totalåtaganden av projekt i egen eller kunders regi
Fungera som teknisk expert inom ditt område
Kunskapsöverföring mellan uppdrag för att ständigt utveckla arbetssätten Kvalifikationer
Vi söker dig som vill fortsätta utvecklas inom projektledning och processindustrin, och som uppskattar att arbeta nära kollegor och kunder. Vi ser gärna att du har:
Någon form av teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenhet
Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom food eller processindustri
Teknisk kompetens inom process och kan läsa CAD och annan teknisk dokumentation
Flytande engelska och ett skandinaviskt språk, i tal och skrift
Erfarenhet av att leda och motivera team, samt trivs med ansvar i en entreprenöriell miljö
Meriterande: relevant eftergymnasial utbildning
Vi söker en kollega som trivs i vår företagskultur och kan växa med oss. Vår kultur präglas av framåtanda, laganda och engagemang. Vi värdesätter både affärs- och teknikkunskap samt förmågan att samarbeta och bidra med idéer.
Ytterligare information
Varför AFRY?
Vi erbjuder en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med stark framtidsanda. Hos oss får du möjlighet att växa både professionellt och personligt genom utvecklingsplaner, kurser och certifieringar. Vi arbetar aktivt för mångfald och tror på att olika erfarenheter och perspektiv gör oss starkare och mer innovativa.
AFRY rankas återkommande som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare - kanske är det för att vi satsar på våra medarbetare lika mycket som på våra kunder?
Sista dag för ansökan är 31 oktober 2025, men urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor kontakta oss:
Rekryterande chef, Mathias Hanson: mathias.hansson@afry.com
Rekryteringspartner, Ellinor Dahlqvist: ellinor.dahlqvist@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vill du vara med på resan och forma framtidens livsmedelsindustri?
Join us in Making Future.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
