Teknisk projektledare sökes till myndighet - Norrköping
Perido AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-02-18
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Perido AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Är du en teknisk projektledare som trivs i gränslandet mellan IT, fastighet och verksamhet? Vill du ta ett tydligt operativt ansvar och driva tekniska leveranser hela vägen från behov till färdig lösning? Då kan detta vara uppdraget för dig.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Perido söker en teknisk projektledare till en myndighet med ett viktigt samhällsuppdrag. Myndigheten står mitt i en stor teknisk omställning - från tung och komplex arkitektur till en mer flexibel, skalbar och eventdriven miljö. Tjänsten är placerad på myndighetens kontor i Norrköping, med viss möjlighet till distansarbete. Innan start av tjänst sker säkerhetsprövning.Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för teknisk projektledning inom bland annat IT-infrastruktur, nätverk och säkerhetstekniska system på systemnivå, såsom passersystem, kamera och larm. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Identifiera fastighetsprojektens behov av IT-infrastruktur
Delta aktivt i projektmöten och fungera som SPOC för IT gentemot lokal projektledning
Behovsanalysera, beställa, samordna och kvalitetssäkra IT-leveranser i fastighetsprojekten
Ha daglig kontakt och samordning med interna och externa leverantörer för att säkerställa leveranser enligt gällande processer
Samordna, följa upp och godkänna leveranser från leverantörer
Löpande informera verksamhet och projekt om beslutade, pågående och kommande leveranser
Stödja lokal IT-tekniker vid leverans och felsökning
Rapportera status, risker och avvikelser till sektionsledningsgrupp och eskalera vid behov
Ta fram tekniska underlag, planer och beslutsmaterial
Samverka tätt med IT-, säkerhets- och fastighetsfunktioner
Dina egenskaper
För att lyckas i uppdraget är du strukturerad, ansvarstagande och van att driva frågor självständigt. Du har en god kommunikativ förmåga och trivs i en roll med många kontaktytor. Du är lösningsorienterad, trygg i beslutsfattande och har lätt för att skapa förtroende hos både verksamhet och leverantörer.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!
Kvalifikationer:
Minst tre års dokumenterad erfarenhet som teknisk projektledare eller IT-projektledare
Erfarenhet av tekniska leveranser i fastighetsnära projekt, exempelvis vid ny-, om- eller tillbyggnation
Praktisk erfarenhet av projektledning inom IT-infrastruktur, nätverk och säkerhetsteknik
Erfarenhet av leverantörsstyrning och uppföljning av externa parter
Erfarenhet av projekt där offentlig upphandling (LOU eller motsvarande) tillämpats
Vana att planera, genomföra och följa upp tekniska arbetsmoment
God erfarenhet av att ta fram teknisk dokumentation, projektplaner och beslutsunderlag
Erfarenhet av samverkan mellan IT-, säkerhets- och fastighetsfunktioner
Certifiering inom projektledningsmetodik
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Meriterande:
Giltig projektledningscertifiering såsom PMP, PRINCE2, IPMA eller likvärdig
Erfarenhet av eller certifiering inom XLPM (eXtreme Lean Project Management)
Omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader genom Perido, därefter med ambition att överrekryteras till kunden. Start omgående.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35681 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35681". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/ Jobbnummer
9750134