Teknisk Projektledare Nivå 4
2025-09-10
Plats: Stockholm (hybrid)
Uppdragslängd: Konsultuppdrag
Säkerhetsprövning: Ja (enligt säkerhetsskyddslagstiftning)
Om uppdraget
Vi söker en erfaren Teknisk Projektledare på nivå 4 (vilket normalt uppnås efter ca 8 års erfarenhet).
I rollen kommer du att:
Leda, driva och samordna införandet av tekniska förmågor inom säker kommunikation.
Arbeta nära ansvariga tjänsteägare och tjänsteorganisation för att säkerställa en framgångsrik implementation.
Förändringsleda både arbetsprocesser och teknikinföranden.
Delta i upphandlingar av tekniska förmågor - från beställning till kravställning och lösningsförslag.
Säkerställa att lösningar förankras och beslutas av relevanta intressenter.
Leda införande och paketering av nya tekniska förmågor tillsammans med leveransorganisation.
Etablera processer för förvaltning, drift och livscykelhantering av de införda förmågorna.
Kompetenskrav (ska-krav)
Konsulten ska ha:
Minst 8 års erfarenhet av införande av tekniska IT-förmågor i stora komplexa organisationer.
Minst 6 års erfarenhet av förändringsledning, av både personal och processer.
Minst 8 års erfarenhet av att leda och driva införandearbete i roller som Product Manager, Agil projektledare eller Teknisk projektledare.
Minst 6 års erfarenhet av agila metoder samt ITIL.
Grundläggande utbildning i Signalskydd och Säkerhetsskydd.
Meriterande
Erfarenhet av framtagning och paketering av IT-produkter/IT-tjänster.
Kunskap om signalskydds- och säkerhetslagstiftning samt svensk beredskapsförmåga.
Erfarenhet av leverans av IT-drift och/eller IT-tjänster.
Vi söker dig som är:
Självständig, handlingskraftig och resultatorienterad.
Van att omsätta verksamhetskrav till tekniska lösningar.
En trygg förändringsledare med mycket god samarbetsförmåga.
Kommunikativ och pedagogisk, med förmåga att förklara komplexa frågor på svenska och engelska.
Prestigelös och lösningsorienterad - med fokus på att skapa resultat och bidra till ett positivt arbetsklimat.
