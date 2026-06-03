Teknisk Projektledare Nätverk
Eltel Networks Infranet AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-06-03
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Nu har du chans att få vara med på en unik och spännande resa tillsammans med oss i rollen som Teknisk Projektledare Nätverk inom Förbifart Stockholm! Förbifart Stockholm är en av de längsta tunnlarna för biltrafik i världen. Eltel är en samarbetspartner till Yunex Traffic och vi har tillsammans fått i uppdrag av Trafikverket att installera tele-, styr- och övervakningssystem för ny sträckning av E4, Förbifart Stockholm.
Om rollen
Som Teknisk Projektledare för Nätverk hos oss kommer du att vara systemägare för LCP systemet som vi installerar i Förbifart Stockholm tunneln. Du kommer att planera, leda, följa upp arbetet tillsammans med teamet som arbetar med nätverket. Du kommer även att ansvara för att styra projekteringsarbetet av systemet ur ett tekniskt och ekonomiskt lönsamt perspektiv. Den Tekniska Projektledaren är också den som driver samordningsfrågor mellan beställaren, sidoentrepenörerna och internt. Vill du vara med i ett av Stockholms just nu största projekt i en roll där du både får leda, samordna och fördjupa dig i teknik? Välkommen till oss!
Säkerställa att beställarens kravställning för LCP systemet uppfylls
Säkerställa att projektering, inköp och materialleverans sker enligt gällande produktionstidplan
Ansvara för att samordningen av de aktiviteter som är kopplade till LCP planeras och vara den som tydliggör eventuella frågeställningar mellan samtliga inblandade parter både internt och externt
Inom teamet ta fram kravställning gällande funktion, kvalitet och miljö till upphandlingar av material, samt samarbeta med inköp under upphandlingsprocessen
Stödja projekteringen i sitt arbete för att säkerställa kvaliteten, dokumentation och materialleveranser
Delta i, och vid behov driva, arbetet med ÄTA, störningar och underrättelser (UR)
Aktivt identifiera och förebygga risker i installationsarbetet samt vidta åtgärder vid brister genom att etablera nya arbetssätt och lösningar som förhindrar upprepade fel.
Delta och driva testaktiviteter enligt gällande rutiner
Kontaktperson mot beställaren inom LCP
Aktivt hålla dig uppdaterad kring utveckling inom teknikområdet och i samråd med beställaren förvalta och förbättra slutresultatet
Säkerställa att den stödfunktion som finns inom organisationen fungerar och uppfyller ställda krav och förväntningar
Genomföra kontraktets kravställda utbildningar för beställaren
Varför ska jag välja Eltel som arbetsgivare?En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans.
Vi söker dig som har erfarenhet av projektverksamhet och har en bred kunskap inom nätverk. Som person är du lösningsfokuserad och är kommunikativ för att driva arbetet framåt som ett team. I detta projekt kommer du att ha många olika kontaktytor och samarbeta med ett flertal olika team vilket även ställer krav på förmågan att vara både social och pedagogisk. Du trivs i en roll där du får nyttja din initiativförmåga och fattar beslut som gynnar både tidplan och affär.
Relevant akademisk examen/högskoleutbildning är meriterande eller liknande erfarenhet
Dokumenterad Cisco Utbildning
Minst 5 års praktisk erfarenhet inom nätverksrelaterad projektledning
Ett djupgående intresse för teknik
Mycket goda kunskaper i svenska samt engelska då båda språken används dagligen i arbetet
B-körkort
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status)
Vidare ser vi det som meriterande om du har:
Bred teknisk kunskap inom el, tele, styr och övervakningssystem med fördel inom intelligenta trafiksystem
Erfarenhet av att ha jobbat i entreprenad och kontraktjuridik, exempelvis ABA99, AB04, ABT09
Ytterligare information
Uppdraget/ rollen är på heltid och anställningsform överenskommes under rekryteringsprocessen. Tillträde sker enligt överenskommelse
Placeringsort: Bromma
Arbetsplats: Bromma
Arbetstider: måndag-fredag ca 07:30-16:00
Vi tillämpar löpande urval, så ansök gärna så snart som möjligt då annonsen kan komma att stängas innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mail utan enbart via länken här i annonsen. Vi eftersträvar inkludering och mångfald och välkomnar därför alla sökande som kan vara med och bidra till detta!
I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad. Om du har frågor rörande tjänsten eller rekryteringsprocessen, var god kontakta rekryteringskonsult Linda Cooper på linda.cooper@randstad.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort – vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eltel Networks Infranet AB
(org.nr 556555-1073)
168 66 BROMMA Arbetsplats
Eltel Networks Jobbnummer
9944686