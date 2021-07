Teknisk projektledare med strategiskt fokus - Rise Research Institutes Of Sweden AB - Datajobb i Göteborg

Rise Research Institutes Of Sweden AB / Datajobb / Göteborg2021-07-07Vill du vara med och stärka Sveriges förmåga till innovation och utveckling inom digitalisering och kompetensförsörjning? Vill du arbeta tillsammans med engagerande och kompetenta kollegor och ha stora möjligheter att själv påverka det du arbetar med och hur du kan utvecklas?Vi förstärker nu arbetet inom enheten Livslångt Lärande och söker därmed en teknisk projektledare/strateg med erfarenhet av att leda och driva frågor kopplade till digitalisering, digital transformation men som har rötterna i lösningsarkitektur, programmering och teknisk kompetens.På vår enhet utvecklar och driver vi innovationsprocesser kring digitalisering, lärande och utbildning. Arbetet sker inte sällan på nationell nivå och vårt arbete berör både kompetensförsörjningsfrågor och formell utbildning kopplat till livslångt lärande. Vi utvecklar och driver tillämpade forskningsprojekt och innovationsprocesser kring att stärka lärandet för yrkesverksamma. Vi skapar resultat som omedelbart eller inom snar framtid kan lösa problem och utmaningar i samhället.Inom ramen för vårt uppdrag driver vi projekt kopplade till kompetensförsörjning och nätverksskapande där vi arbetar med företag, myndigheter, universitet och lokala och regionala aktörer. Det handlar om datainfrastruktur som möjliggör för data att utbytas mellan olika aktörer på bättre sätt, men också om applikationer, metoder och processer för offentlig sektor så de kan genomföra innovationspiloter, samt nya sätt att skapa kompetensutveckling. Vi har skapat test- och demomiljön Vigeo där vi genomför projekt för att lansera digitaliserade piloter på nya typer av lärande, i samverkan med näringsliv, myndigheter och offentlig sektor.Vi arbetar helt enkelt som en nyckelkomponent i mitten av utvecklingen för att ställa om Sverige för framtiden! Nu söker vi en person som kan vara vår expert i dessa frågor.Vi söker därför minst en, men troligen två kollegor inom detta område. Vi tror att bredden på behoven är stor och kan därför komma att anställa två kollegor som tillsammans ger en heltäckande bild.Din rollDu arbetar med kvalificerade projektledningsuppgifter där du tar eget ansvar och planerar och strukturerar ditt eget arbete. Du driver komplexa projekt och utvecklar kvalitativa samarbeten och effektiva processer. Rollen innebär mycket flexibilitet, varierande arbetsuppgifter och möjligheten att själv forma ditt arbete.Dina primära uppgifter:- Delta i ledningen av test- och demomiljö för pilotprojekt kopplade till lärande och kompetensförsörjning.- Samverka i tekniska projekt med universitet, näringsliv, myndigheter och offentlig sektor för att skapa en digital infrastruktur som stärker Sveriges- Leda projekt och processer kopplat till utveckling av applikationer och systemlösningar inom kompetensförsörjning, med allt från webb till VR, blockchain till dataanlys.Verksamheten är primärt centrerad till Göteborg och Stockholm men medarbetare finns distribuerade på andra platser.Vem är du?Du behöver ha en teknisk bakgrund och vara sprungen ur programmerarrötter med intresse för systemarkitektur, vana av att jobba med kunder, bygga produkter och utveckla system. Du har troligen förståelse för innovation, men också det offentligas roll i lärandet, näringslivets behov av kompetensförsörjning och ha erfarenheter med dig från en eller flera av dessa sektorer för att kunna vara en spindel i nätet som har både drivkraft och helikopterblick.Det är bra om du kan programmera och har förståelse för det, då du kan förväntas kliva in hands- on för att guida, göra vägval och stötta utvecklare och systemarkitekter.Som kollega tror vi att du är en lösningsorienterad person som drivs av att ta dig an nya utmaningar. Du är en lagspelare med uttalad samarbetsförmåga som kan leda andra i arbetet med att gemensamt ta sig an komplicerade projekt och processer.Du har rötterna i tekniken och har byggt på med förståelse för större problem och strategier för hur de bäst kan användas. Du kan förklara tekniken för folk som inte arbetar med den till vardags och du kan se nya lösningar på svåra problem genom att applicera tekniska lösningar. Du har lätt att dyka ner i nya tekniker och förklara dess fördelar och nackdelar.Oavsett är det viktigt att du har lätt att förstå komplexa sammanhang, att du är innovativ, självgående och gärna djupdyker in i nya uppgifter. Du har minst 10 års erfarenhet av utveckling och system samt en bredd av erfarenhet från olika roller inom teknik, där du arbetat med att skapa innovativa lösningar.Följande erfarenheter ses som särskilt meriterande. Listan utgör inte krav, utan ska ses som en meriterande lista där en eller flera komponenter kan verka positivt på möjlighet att tilldelas tjänsten.- Full-stackbakgrund.- Skapat och lanserat större applikationer i dynamiska och agila miljöer.- Erfarenhet av myndigheter och offentlig sektor, med förståelse för de särskilda utmaningar som utvecklingsarbete och projekt innebär i de miljöerna. Erfarenhet från större idéburna organisationer kan också vara aktuell.- Erfarenhet av industriell digitalisering och utvecklingsprojekt för transformationsarbete på medelstora eller större bolag.- Erfarenhet av teknisk projektledning och mjukvaru- eller systemutvecklingsprojekt.- Erfarenhet av produktutveckling och produktägarskap.Då vi är en internationell aktör är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift.Välkommen med din ansökan!Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Lars Lingman, Enhetschef Livslångt Lärande, 0734-17 2005. Sista ansökningsdag är den 15 augusti. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden och strax därefter, med start i augusti.Våra fackliga representanter är Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61 and Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62 21.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen.Kontakt Björn Flintberg 0766 - 29 29 25.På grund av semester finns vi tillgängliga för frågor t.o.m. v. 28 och fr.o.m. v.32.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse. Tillsvidareanställning2021-07-07Fast månadslön.Sista dag att ansöka är 2021-08-15RISE Research Institutes of Sweden AB5852708