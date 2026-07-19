Teknisk Projektledare IT
Kriminalvården / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2026-07-19
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Om Kriminalvården
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper och erfarenheter som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-07-19Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi Teknisk Projektledare IT till enheten för Drift och Infrastruktur. Kriminalvårdens IT-miljö är omfattande och varierande och innefattar allt från modern infrastruktur till system som vi utvecklar själva. Enheten befinner sig i en spännande förändringsfas där nya tjänster etableras och IT-avdelningens organisation och uppdrag växer kommande år. Som Teknisk Projektledare får du goda möjligheter att fortsatt utveckla IT-avdelningens verksamhet. Du kommer att vare en viktig spelare i att bidra till de tekniska förflyttningar som vi behöver genomföra, vilket innebär att, driva och implementera tekniska förändringar. Du kommer att tillsammans med tekniker, tjänsteansvariga, arkitekter och övriga intressenter ha ett helhetsansvar för att projekten levereras efter uppsatta mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som är bra på att skapa kontakter och underhålla relationer. Du inspirerar, tar initiativ och uppmuntrar till reflektion och delaktighet samtidigt som du är en stabil ledare med god problemlösningsförmåga. Vi ser även att du har en god kommunikativ förmåga där du motiverar och leder dina projektdeltagare och genom tillit förser andra med de förutsättningar som krävs för att effektivt nå gemensamma mål och uppnå resultat i dina projekt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning/högskoleexamen eller erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
Erfarenhet av ledande roller inom Tekniska områden exempelvis som projektledare /gruppchef/teamledare
Väl vitsordad erfarenhet av projekt och personalledning
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Det är även meriterande med:
Dokumenterad ledarskapsutbildning
Dokumenterad Projektledarutbildning
Relevant erfarenhet från offentlig verksamhet
Erfarenhet av ledarskap i en teknisk organisation
Erfarenhet av att arbeta med IT infrastruktur
Erfarenhet av att jobba i komplexa IT-miljöer
Erfarenhet av ITIL
Erfarenhet av upphandling enligt LOU
Relevanta språkkunskaper
Kunskap kring IT-säkerhetÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering här: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225), http://kriminalvarden.varbi.com
Slottsgatan 78 (visa karta
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601 80 NORRKÖPING Arbetsplats
IT-avdelningen, Enheten för drift och infrastruktur Jobbnummer
10006035