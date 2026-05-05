Teknisk projektledare inom Life Science
2026-05-05
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-05-05Beskrivning av jobbet
Vi behöver förstärka vår sektion med teknisk projektledare inom process och produktion. Vår sektion fokuserar på Life Science-kunder men vi har även uppdrag inom andra områden och tätt samarbete finns mellan olika avdelningar inom AFRY.
Våra kunder är allt från mindre till de mer välkända bolagen inom Life Science i Mälardalen. Vi bidrar med spetskompetens och stärker upp med erfarenhet i kundernas produktions- och utvecklingsprojekt.
Uppdragen är av varierande storlek och teknisk karaktär, så som driftsättning av produktionsanläggningar, genomförande av produktionsflyttar samt arbete med optimering av befintliga processer och utrustningar. Projekten omfattar även samordning och hantering av specifikationer, upphandling av komponenter och utrustning, automation, driftsättning samt test och validering.
Regelbunden pendling inom Mälardalen kan förekomma.KvalifikationerBakgrund
Teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande.
Minst 3 års arbetslivserfarenhet erfarenhet av projektledning inom produktion, processindustri eller andra tekniska roller.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta enligt GMP och regulatoriska krav samt tidigare har arbetat som konsult.
För tjänsten behövs goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Du har en god förmåga att samarbeta och bidra i ett team, samtidigt som du trivs när du får mycket eget ansvar och mandat att påverka arbetet.
I alla våra rekryteringar lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och vi tror att du kommer trivas hos oss om du är en prestigelös person med fokus på långsiktighet och kvalitet.
Hos oss får du möjlighet att ta del av:
Individuell kompetensutvecklingsplan inom ditt spetsområde.
Konkurrenskraftiga förmåner gällande pension, friskvård och föräldraledighet reglerade i vårt kollektivavtal.
Företagsrabatter med externa partners genom vår förmånsportal.
Ett nätverk av tekniska experter.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-05-26
Du är välkommen att kontakta rekryterande chef Emilia Edström, emilia.edstrom@afry.com
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
