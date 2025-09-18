Teknisk Projektledare inom Life Science
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-09-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Afry AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Järfälla
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-09-18Beskrivning av jobbet
Våra kunder står inför stora förändringar som drivs av nya tekniska lösningar och vi söker dig som vill vara med och göra skillnad! Just nu rekryterar vi ingenjörer som vill vara med oss på satsningen mot framtidens automation och digitalisering inom Life Science.
Sektionen El-, Automation & Industriell IT inom affärsområdet Life Science söker nu en Teknisk Projektledare inom Automation som vill leda och driva automationsprojekt i en högteknologisk och GMP reglerad produktionsmiljö inom Life Science. Rollen kombinerar djup teknisk förståelse för både PLC och DCS system med förmågan att planera, koordinera och leverera projekt i tid, inom budget och med högsta kvalitet. Det kan också förekomma resor i samband med uppdraget.
Som Teknisk Projektledare inom Automation kommer du att:
Leda automationsprojekt från förstudie och design till driftsättning, validering och överlämning till driftorganisationen. Koordinera resurser, tidplaner och budget i nära samarbete med interna team och externa leverantörer. Säkerställa tekniska lösningar inom både PLC- och DCS-miljöer, inklusive integration med SCADA-, MES- och övriga produktionssystem. Driva förbättringsinitiativ och implementera ny teknik för att optimera produktion och underhåll. Säkerställa att alla lösningar uppfyller GMP och övriga regulatoriska krav. Fungera som stöd för automationsingenjörer i teamet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning på högskole-/universitetsnivå inom automation, elektroteknik, mekatronik eller motsvarande.
Erfarenhet av PLC och/eller DCS system.
Minst 5 års erfarenhet inom automation, varav minst 2 år i ledande roll.
Erfarenhet av att delta och/ eller leda projekt i reglerad industri, gärna Life Science.
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal & skrift).
Meriterande är:
Kunskap om valideringsarbete (IQ/OQ/PQ) och change control (CC) i GMP miljö.
Erfarenhet av integration mellan automationssystem och överordnade IT system.
Kunskap om GMP och regulatoriska krav.
Erfarenhet inom Life Science, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri, hälsosjukvård, energi eller annan reglerad industri Dina personliga egenskaper
Du är bra på att leda andra och kommunicera tydligt med olika intressenter. Du är strukturerad och resultatorienterad, och har en förmåga att bygga förtroende och skapa engagemang i projektteam. Du är lösningsorienterad och flexibel i en dynamisk miljö, och du trivs i ett engagerat team med stark samarbetskultur.
Ytterligare information
På AFRY är vi många som är passionerade, inte bara på jobbet utan även på fritiden. Vi vill vara din ideala arbetsgivare, oavsett fas i livet, och vi förstår vikten av en balans mellan privatliv och arbete.
Därför passar vi på att redan här nämna några av de förmåner du erhåller om du börjar hos oss:
Fast lön och kollektivtal - Trygga komponenter som är en självklarhet för oss!
Vidareutveckling i form av utbildningar och våra uppdrag samt genom att nätverka med våra duktiga konsulter
Club AFRY - Vår personalklubb med möjlighet till kultur och sportevenemang, bokklubb, stuguthyrning, yoga mm.
Friskvårdsbidrag
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-10-16
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta:
Vytautas Urbikas, Sektionschef
Mail: vytautas.urbikas@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF12841M". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9516179