Teknisk projektledare inom Life Science
2025-08-15
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Hos oss på AFRY tror vi på kraften i olikheter och samarbete. Vi delar idéer och kunskap, utmanar och stöttar varandra att utvecklas vidare. Vi förstår vikten av flexibilitet och en bra balans mellan arbete och fritid.
Är du ingenjör och har erfarenhet av teknisk projektledning inom Life Science och är redo för nästa steg i karriären?
Vi är ett engagerat team som hjälper våra kunder att utveckla framtidens life science- produkter och processer. Vi jobbar i huvudsak med projekt inom läkemedelstillverkning, kemitekniska anläggningar, mediasystem och utrustning. Som teknisk projektledare inom AFRY Life Science ansvarar du för projekt i olika faser såsom förstudie, design och genomförande samt att du ibland även har budgetansvar. Projekten är av varierande storlek och teknisk karaktär, tex. kommer du att leda projekt gällande att bygga nya produktionsanläggningar, genomföra produktionsflyttar och att arbeta med optimeringar av befintliga processer. Projekten omfattar även samordning och hantering av specifikationer, upphandling av komponenter och utrustning, automation, driftsättning samt test och validering. Arbetet utförs hos kund och/eller på något av AFRY:s kontor. Sedan kan det såklart utökas med andra intressanta områden.
Vi söker medarbetare till Stockholm/Solna, Södertälje och Uppsala, ange därför redan i din ansökan vilken ort du helst vill arbeta på. Regelbunden pendling inom Mälardalen kan förekomma.Kvalifikationer
Vi tror att du som projektledare med ditt goda ledarskap engagerar och inspirerar dina kollegor med tydliga mål, samtidigt som du bidrar till ett trivsamt arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi tror att du är en person med stor handlingskraft och samarbetsförmåga. Med din goda kommunikationsförmåga och entusiasm får du gruppen att uppnå goda resultat. Det är även en självklarhet för dig att arbeta på ett strukturerat och kvalitetsmedvetet sätt. Vidare ligger det i din natur att vara social, flexibel och att du har förmågan att snabbt sätta dig in i nya projekt och kunders behov.
Vi tror även att du kan bocka av följande kompetenser/erfarenheter:
Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom Life Science samt erfarenhet av projektledning inom tillverkande industri.
En ingenjörsexamen eller en naturvetenskaplig universitetsexamen.
Förmåga att uttrycka dig obehindrat i engelska och svenska, i både tal som skrift.
Meriterande erfarenheter:
Har du någon typ av projektledarcertifiering är det meriterande.
B-körkort
För att trivas i rollen behöver du vara driven, självgående och ha lätt för att kommunicera med andra. Du är strukturerad, analytisk och har förmågan att ta hänsyn till helheten utan att tappa fokus på leveransen. Du uppskattar variation i arbetsuppgifter och att anpassa dig till förändring kommer naturligt.
Sist men inte minst värderar du teamwork högt, precis som vi!
Ytterligare information
Låter detta som ett spännande nästa steg. Sök redan idag!
Sista ansökningsdag är 2025-09-07. Men tänk på att vi jobbar med löpande rekrytering, vilket innebär att rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tar inte emot ansökningar via e-mail. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Kontakt vid frågor:
Emilia Edström
Section Manageremilia.edstrom@afry.com
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
