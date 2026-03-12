Teknisk projektledare inom fordonsindustrin
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2026-03-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-12Beskrivning
Vi söker en senior teknisk projektledare i Linköping hos en internationell aktör inom utveckling och produktion av avancerade värmehanteringslösningar för den tunga fordonsindustrin. Företaget utvecklar komponenter för framtidens fordon drivna av el, vätgas och diesel.
I rollen får du leda tekniska utvecklingsprojekt i en internationell miljö där flera funktioner samarbetar. Du ansvarar för att projekten drivs framåt enligt plan och att leveranser sker med rätt kvalitet, inom budget och enligt uppsatt tidplan.
Uppdraget passar dig som är en handlingskraftig projektledare som trivs med att skapa struktur, samordna olika kompetenser och få saker att hända.Dina arbetsuppgifter
Som teknisk projektledare ansvarar du för att planera, driva och följa upp utvecklingsprojekt från start till leverans. Du leder projektteam och säkerställer att alla delar av projektet håller rätt tempo och kvalitet.
Du samarbetar nära specialister inom utveckling, kvalitet, process, inköp och produktion och ser till att arbetet mellan funktionerna fungerar effektivt. Rollen innebär både operativt arbete i projekten och ett övergripande ansvar för planering, resurser och uppföljning.
I rollen ingår också att definiera projektmål, planera milstolpar och resurser samt följa upp leveranser och budget. Du identifierar risker i projekten och driver åtgärder när avvikelser uppstår. Du har även dialog med kunder och ansvarar för att projekten genomförs enligt både tekniska och kommersiella krav.Kvalifikationer
Kandidatexamen inom relevant ingenjörsområde
Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom tillverkande industri
Erfarenhet av att leda tekniska projekt i tvärfunktionella team
God ekonomisk förståelse och vana att följa upp projektbudget
Mycket goda kunskaper i engelska
Meriterande kvalifikationer
Civilingenjörsexamen inom relevant område
Erfarenhet från fordonsindustrin
Kunskap om IATF
Erfarenhet av APQP-arbetssätt
Erfarenhet av tekniska och kommersiella fasvalideringar
Erfarenhet av Matlab, Smartsheet, MS Project, Catia och/eller SAP
Kunskaper i svenskaAnställningsvillkor
Placeringsort: Linköping
Arbetsmodell: På plats 4 dagar per vecka
Omfattning: 100 %
Uppdragsperiod: 1 år
Start: Omgående
Resor: Förekommer vid behov, dock inte frekvent
Om du är redo att ta dig an en roll inom teknisk projektledning och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7374125-1888843". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Klostergatan 27A (visa karta
)
582 23 LINKÖPING Arbetsplats
Q Sverige Jobbnummer
9793179