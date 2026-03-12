Teknisk projektledare inom fordonsindustrin

Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Civilingenjörsjobb / Linköping
2026-03-12


Publiceringsdatum
2026-03-12

Beskrivning
Vi söker en senior teknisk projektledare i Linköping hos en internationell aktör inom utveckling och produktion av avancerade värmehanteringslösningar för den tunga fordonsindustrin. Företaget utvecklar komponenter för framtidens fordon drivna av el, vätgas och diesel.
I rollen får du leda tekniska utvecklingsprojekt i en internationell miljö där flera funktioner samarbetar. Du ansvarar för att projekten drivs framåt enligt plan och att leveranser sker med rätt kvalitet, inom budget och enligt uppsatt tidplan.
Uppdraget passar dig som är en handlingskraftig projektledare som trivs med att skapa struktur, samordna olika kompetenser och få saker att hända.

Dina arbetsuppgifter
Som teknisk projektledare ansvarar du för att planera, driva och följa upp utvecklingsprojekt från start till leverans. Du leder projektteam och säkerställer att alla delar av projektet håller rätt tempo och kvalitet.
Du samarbetar nära specialister inom utveckling, kvalitet, process, inköp och produktion och ser till att arbetet mellan funktionerna fungerar effektivt. Rollen innebär både operativt arbete i projekten och ett övergripande ansvar för planering, resurser och uppföljning.
I rollen ingår också att definiera projektmål, planera milstolpar och resurser samt följa upp leveranser och budget. Du identifierar risker i projekten och driver åtgärder när avvikelser uppstår. Du har även dialog med kunder och ansvarar för att projekten genomförs enligt både tekniska och kommersiella krav.

Kvalifikationer
Kandidatexamen inom relevant ingenjörsområde

Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom tillverkande industri

Erfarenhet av att leda tekniska projekt i tvärfunktionella team

God ekonomisk förståelse och vana att följa upp projektbudget

Mycket goda kunskaper i engelska

Meriterande kvalifikationer
Civilingenjörsexamen inom relevant område

Erfarenhet från fordonsindustrin

Kunskap om IATF

Erfarenhet av APQP-arbetssätt

Erfarenhet av tekniska och kommersiella fasvalideringar

Erfarenhet av Matlab, Smartsheet, MS Project, Catia och/eller SAP

Kunskaper i svenska

Anställningsvillkor
Placeringsort: Linköping

Arbetsmodell: På plats 4 dagar per vecka

Omfattning: 100 %

Uppdragsperiod: 1 år

Start: Omgående

Resor: Förekommer vid behov, dock inte frekvent

Om du är redo att ta dig an en roll inom teknisk projektledning och bidra med din kompetens och erfarenhet - tveka inte att skicka in din ansökan. Bifoga CV i din ansökan som tydligt visar att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet. Vi rekryterar kontinuerligt och ser fram emot att höra från dig!
Notera: Vi hanterar endast ansökningar som skickas in via vår karriärsida. Vänligen registrera din ansökan där för att säkerställa att den tas emot och behandlas korrekt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7374125-1888843".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Quattro Bemanning & Rekrytering AB (org.nr 556719-9962), https://careers.qbemanning.se
Klostergatan 27A (visa karta)
582 23  LINKÖPING

Arbetsplats
Q Sverige

Jobbnummer
9793179

