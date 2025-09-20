Teknisk projektledare för nytt nationellt supportsystem (13068)
Avaron AB är ett konsultbolag inom IT och teknik som stöttar kunder i bank, industri och offentlig sektor med senior kompetens. Vi kombinerar affärsförståelse med djup teknisk erfarenhet och levererar projektledning, utveckling och rådgivning med hög kvalitet.Dina arbetsuppgifter
Som teknisk projektledare/förändringsledare hos en av våra kunder leder du arbetet med att etablera ett modernt och ändamålsenligt systemstöd för supportfunktioner (t.ex. IT, HR och teknik) i en stor och komplex organisation.
Stötta kundens interna projektledare i planering, ledning och uppföljning
Sätta upp strukturer och processer för supportflöden i komplexa verksamheter
Genomföra kravinsamling och driva kravhantering inför upphandling
Facilitering av workshops och intressentdialoger
Ansvara för dokumentation, spårbarhet och löpande uppföljning
Arbeta med informationsmodellering kopplat till process- och systemstöd
Arbetet sker huvudsakligen på plats hos kunden i Jönköping. Viss distans kan bli aktuellt utifrån projektets planering. Resor inom Sverige kan förekomma.
Kvalifikationer (Ska-krav)
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Dokumenterad erfarenhet av teknisk projektledning/förändringsledning på mycket senior nivå (motsvarande nivå 4)
Erfarenhet av kravarbete i komplexa organisationer, inklusive kravinsamling och kravhantering inför upphandling
Generell förståelse för systemkonfiguration och hur man designar systemnära lösningar
Förmåga att etablera och strukturera supportflöden i stora komplexa organisationer
Erfarenhet av informationsmodellering
Van att facilitera workshops med många intressenter
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet från myndighet eller annan offentlig verksamhet
Erfarenhet av ITSM-systemSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
. Märk mejlet med "Teknisk projektledare för nytt nationellt supportsystem (13068)". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
