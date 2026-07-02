Teknisk projektledare för datadelning
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-02
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett viktigt initiativ där data från en beslutsstödslösning ska göras tillgänglig via Fabric. Rollen handlar om att hålla ihop en teknisk förstudie och en möjlig pilot i en miljö där dataplattform, arkitektur, säkerhet, behörigheter och konsumtion behöver samspela.
Du arbetar nära tekniska team, arkitekter, leverantörer och interna intressenter för att skapa tydlighet i vägval, beroenden och nästa steg. Här får du en central roll i att omvandla tekniska frågor till underlag för styrning och beslut i en verksamhet med höga krav på struktur och kvalitet. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka både teknisk riktning och genomförande i ett datadrivet initiativ inom försäkring.
ArbetsuppgifterDu planerar och koordinerar aktiviteter inom förstudie och pilot.
Du driver framdrift i tekniska spår som arkitektur, datadelning, säkerhet, behörighet och konsumtion.
Du samordnar dialogen mellan beslutsstödslösning, dataplattform, arkitekter, leverantörer och interna intressenter.
Du följer upp beroenden, risker, beslutspunkter och öppna frågor för att skapa tydlighet i arbetet.
Du säkerställer att tekniska leverabler tas fram i rätt tid och med rätt kvalitet.
Du tar fram och koordinerar underlag till målarkitektur och upplägg för pilot.
Du sammanställer status, risker och beslut så att styrning och prioritering kan ske på ett tydligt sätt.
Du bidrar med rekommendationer om nästa steg tillsammans med arkitekt och berörda team.
KravErfarenhet av teknisk projektledning i data-, analys- eller plattformsinitiativ.
Mycket god förståelse för molnbaserade dataplattformar.
God förståelse för Microsoft Fabric, Synapse, Lakehouse och semantiska modeller.
God förmåga att koordinera flera team och intressenter.
Du är strukturerad, drivande och tydlig i din kommunikation.
Förmåga att översätta tekniska frågor till beslutsunderlag för verksamhet och styrning.
MeriterandeErfarenhet av arbete inom bank- och försäkringsbranschen.
Förståelse för branschspecifika krav kopplade till data, informationssäkerhet, regelefterlevnad och styrning.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8011513-2083323". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9990233