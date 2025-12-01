Teknisk Projektledare DataCenter
2025-12-01
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Hallsberg
, Eskilstuna
, Norrköping
, Ludvika
Teknisk Projektledare - Datacenter (Nivå 4)
Örebro | Start mars 2026 | Heltid | Möjlighet till lång förlängning
Vi söker en trygg och rutinerad projektledare som kan ta kommandot över ett större datacenterprojekt - från planering till skarpt genomförande. Här får du styra upp komplex infrastruktur, samordna mellan IT och verksamhet och se till att leveransen sitter som en vältejpad klubba i krysset.
Det här uppdraget passar dig som gillar struktur, ordning och etablerade arbetssätt (PPS är din hemmaplan), men som också uppskattar när det rör lite på sig och man får använda alla sina år av erfarenhet.
Du kommer att:
Leda genomförandet av ett omfattande datacenterprojekt
Driva transformering av datacenterinfrastruktur
Säkerställa leverans mot tid, budget och kvalitet
Hantera komplexa tekniska frågeställningar
Vara navet mellan kärnverksamhet och ITPubliceringsdatum2025-12-01Kravprofil för detta jobb
Ska-krav
Minst 2 års erfarenhet (sedan 2020) av projektledning inom datacenter
Minst 2 års erfarenhet av PPS eller likvärdig projektmodell
CV max 4 sidor
Mervärdeskrav
Certifiering inom PPS
Erfarenhet av annan IT-drift/infrastrukturprojektledning
Erfarenhet som infrastrukturarkitekt
Projektledning i större organisationer (>500 anställda)
Praktisk info
Plats: Örebro (4 dagar/vecka på kontor)
Distans: 1 dag/vecka
Period: 2026-03-01 - 2027-02-28
Svar senast: 2025-12-05 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Northab AB
(org.nr 556911-3458) Arbetsplats
Northab Jobbnummer
9623673