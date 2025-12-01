Teknisk Projektledare DataCenter

Northab AB / Datajobb / Örebro
2025-12-01


Teknisk Projektledare - Datacenter (Nivå 4)

Örebro | Start mars 2026 | Heltid | Möjlighet till lång förlängning

Vi söker en trygg och rutinerad projektledare som kan ta kommandot över ett större datacenterprojekt - från planering till skarpt genomförande. Här får du styra upp komplex infrastruktur, samordna mellan IT och verksamhet och se till att leveransen sitter som en vältejpad klubba i krysset.

Det här uppdraget passar dig som gillar struktur, ordning och etablerade arbetssätt (PPS är din hemmaplan), men som också uppskattar när det rör lite på sig och man får använda alla sina år av erfarenhet.

Du kommer att:

Leda genomförandet av ett omfattande datacenterprojekt

Driva transformering av datacenterinfrastruktur

Säkerställa leverans mot tid, budget och kvalitet

Hantera komplexa tekniska frågeställningar

Vara navet mellan kärnverksamhet och IT

2025-12-01

Kravprofil för detta jobb
Ska-krav

Minst 2 års erfarenhet (sedan 2020) av projektledning inom datacenter

Minst 2 års erfarenhet av PPS eller likvärdig projektmodell

CV max 4 sidor

Mervärdeskrav

Certifiering inom PPS

Erfarenhet av annan IT-drift/infrastrukturprojektledning

Erfarenhet som infrastrukturarkitekt

Projektledning i större organisationer (>500 anställda)

Praktisk info

Plats: Örebro (4 dagar/vecka på kontor)

Distans: 1 dag/vecka

Period: 2026-03-01 - 2027-02-28

Svar senast: 2025-12-05

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Northab AB (org.nr 556911-3458)

Arbetsplats
Northab

Jobbnummer
9623673

