Teknisk Projektledare
Nodica Group AB / Kulturjobb / Alvesta Visa alla kulturjobb i Alvesta
2026-07-20
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Som Teknisk Projektledare kommer du arbeta både självständigt, tillsammans med kollegor och i nära samarbete med kunder. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att driva avancerade kundprojekt, främst inom forskningssektorn, från beställning till leverans. I arbetet ingår att tolka, förstå och förmedla kundernas krav och villkor i beställningsunderlaget. Du ansvarar för projektplanering och uppföljning i samarbete med våra planerare och processansvariga inom bl.a. konstruktion, inköp och produktion samt för framtagning av produktions- & test-underlag, instruktioner och produktdokumentation till kund. Du driver flera egna projekt samtidigt och har alltid fokus på kvalitet och leveranstid.
För rätt person finns möjlighet efter upplärning, att arbeta viss tid med avancerad 3D magnetsfältsmätning.
Vem är du?
Vi söker dig som är en teknisk, social och driven person som känner stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du trivs med eget ansvar samt har förmågan att planera, strukturera och prioritera ditt arbete. Vi värdesätter flexibla och entusiastiska medarbetare med en bred kompetens och stor vilja att hjälpa andra.
Vi tror du har en relevant högskole-/universitetsexamen, t.ex. inom Teknisk Fysik, Elektronik eller Maskin.
Du är kunnig inom projektstyrning och ritningsläsning samt har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom tillverkningsindustri som t.ex. projektledare, projektsamordnare, etc.
Kunskap/erfarenhet inom elektromagneter/magnetfält är meriterande.
Du behärskar svenska flytande i tal och skrift samt engelska obehindrat. Du är van att arbeta i affärssystem, Sharepoint, Office-program och är bekväm med olika tekniska hjälpmedel.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, där rätt inställning är av avgörande betydelse. Det är viktigt att du gillar när det händer mycket omkring dig, samtidigt som du är prestigelös och ödmjuk samt prioriterar laget framför jaget. Du ska arbeta för att skapa trivsel och gemenskap samt vara en förebild för vårt företag och våra produkter. Du är bra på att arbeta självständigt och ta egna initiativ men kan även samarbeta och arbeta i team.
Vi erbjuder en varierande tillsvidaretjänst där du kommer att arbeta med kunniga och engagerade medarbetare i ett framgångsrikt och familjärt företag som gör skillnad för många. Våra produkter inom medicinteknik räddar liv varje dag, medan andra leder till nya forskningsupptäckter. Placering är på vår fabrik i Vislanda, Småland. Tjänsten är på heltid med tillträde enligt ök.
Urval sker löpande men återkoppling på ansökningar samt ev intervjuer kommer ske efter semesterperioden
Scanditronix Magnet AB konstruerar och tillverkar kundunika spolar och magneter för användning inom Forskning, MedTech och Industri. Våra kunder är internationella forskningslaboratorier och företag verksamma bl.a. inom cancerbehandling.
Vi är idag drygt 60 anställda och har en exportandel på ca. 70%. Vi finns i Vislanda Småland, där vi har vår tillverkning, montering, test, konstruktion/utveckling, projektledning, inköp, företagsledning, etc. Mer information om företaget hittar du på www.scanditronix-magnet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nodica Group AB
(org.nr 556616-3605), https://scanditronixmagnet.careers.haileyhr.app/
Olvägen 28 (visa karta
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342 50 VISLANDA Arbetsplats
Scanditronix Magnet Jobbnummer
10007561