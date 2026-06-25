Teknisk Projektledare
Waterside Engineering Sweden AB / Civilingenjörsjobb / Arvika Visa alla civilingenjörsjobb i Arvika
2026-06-25
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Teknisk Projektledare till Waterside Engineering
Brinner du för teknik och vill ta nästa steg i din utveckling? Har du kanske börjat din karriär i en mer praktisk roll och vuxit in i större ansvar? Då kan detta vara rollen för dig, och en chans till en utvecklande och intressant roll inom en spännande bransch.
Waterside Engineering söker nu en tekniskt intresserad och engagerad person som i rollen som projektledare vill vara med och driva projekt inom vattenrening och hållbara tekniska lösningar, från beställning till installation och service. En spännande roll i ett ungt och växande bolag med möjlighet att också delta i utvecklingsprojekt inom miljö och vatten.
Om rollen
I rollen som teknisk projektledare får du en central position där du ansvarar för att driva projekt från idé till färdig lösning. Du kommer även att koordinera serviceinsatser, åtgärder samt installationer, vilket innebär en varierad vardag med både planering och operativt ansvar. Du arbetar nära kunder, tekniker och leverantörer och säkerställer att både projekt och löpande insatser genomförs effektivt och med hög kvalitet. Du får bra stöttning från ett kvalitetsmedvetet och sammansvetsat team. Publiceringsdatum2026-06-25Dina arbetsuppgifter
Leda och driva tekniska projekt från start till mål
Koordinera service, åtgärder och installationer
Planera resurser, tidslinjer och aktiviteter
Sköta inköp och beställningar
Följa upp leveranser och säkerställa kvalitet
Vara delaktig i dialogen med kunder
Identifiera förbättringar och bidra till utveckling av arbetssätt och konstruktioner
Vi söker dig som:
Har ett genuint tekniskt intresse och drivs av att förstå hur saker fungerar
Är engagerad, nyfiken och tar initiativ
Trivs med att ta ansvar och utvecklas i din roll
Har erfarenhet från en mer praktisk bakgrund (t.ex. tekniker, montör, drift eller liknande) och har tagit steg mot mer ansvar, alltså är både praktisk och drivande
Är strukturerad men samtidigt flexibel i ditt arbetssätt
Vill vara med och bygga upp och utveckla verksamheten
Har god samarbetsförmåga och gillar att arbeta nära både kunder och kollegorKvalifikationer
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av att driva eller koordinera tekniska uppdrag
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet inom:
Fordonstvätt
Industriella processer
Vattenrening
VA (vatten och avlopp)
Erfarenhet av serviceledning, installation eller fältarbete
Tidigare ansvar för projekt, team eller kunddialog
Personlighet & engagemang, viktigast av allt
Hos oss lägger vi stor vikt vid din personlighet. Vi tror att rätt inställning, driv och engagemang är avgörande för att lyckas i rollen. Du behöver inte kunna allt från början, men du behöver viljan att utvecklas och ta ansvar.
Vi erbjuder
En roll där du får växa och utvecklas i takt med ditt engagemang
En varierad vardag med både projekt, service och installation
En familjär organisation med framåtanda och med korta beslutsvägar
Kollegor som delar ditt teknikintresseSå ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Då vill vi gärna höra från dig! Skicka in din ansökan, vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: info@watersideengineering.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Waterside Engineering Sweden AB
(org.nr 559282-0152)
Movägen 13 (visa karta
)
671 70 EDANE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Jonas Björk jonas.bjork@watersideengineering.se 0730630267 Jobbnummer
9979934