Teknisk Projektledare
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Örebro
2025-11-01
Rollbeskrivning
Du leder ett större IT-projekt för att utveckla och förbättra en gemensam produktionsmiljö för datainsamling och bearbetning. Målet är att möjliggöra insamling av flera datatyper, automatisera flöden fram till färdiga databaser samt göra information sökbar och återanvändbar. En central uppgift är att säkerställa konsekvent användning av metadata genom hela processen. Uppdraget genomförs i nära samarbete mellan IT och verksamhet, med fokus på behovsinsamling, planering, samordning samt övergripande kravhantering och förstudier.Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
Leda planering, genomförande och uppföljning av projektleveranser.
Samla in behov och omsätta dem till plan, backlog och milstolpar.
Säkerställa datainsamlings- och bearbetningsflöden fram till färdiga databaser.
Etablera och förvalta principer för metadata och informationshantering.
Samordna tvärfunktionella team och intressenter i en hybrid miljö.
Leda övergripande kravhantering och förstudier när så behövs.
Rapportera status, risker och beroenden till styrning och verksamhet.Kvalifikationer
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet (sedan 2020) av att leda IT-projekt i agila team.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet (sedan 2020) av att driva projekt enligt PPS eller likvärdig projektmodell.
Meriterande
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet (sedan 2018) av arbete enligt PPS.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet (sedan 2018) av förändringsledning.
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet (sedan 2018) av projektledning i större organisationer (>500 anställda).
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet (sedan 2018) av projektledning inom offentlig verksamhet (>500 anställda).
Start/Längd
Start: 2025-12-01
Längd: till 2027-11-30
Omfattning: 100 %
Plats
Örebro (hybrid)
Om Rasulson Consulting
Om Rasulson Consulting

Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär.
