Teknisk projektledare
2025-09-12
Vill du leda projekt som driver utvecklingen framåt inom automation och fastighetsteknik?
Hos SGAM får du en fri roll där du kombinerar teknik, ledarskap och utvecklingsmöjligheter. Nu söker vi en teknisk projektledare till vårt team i Visby.
Om SGAM
SGAM är en långsiktig partner för strategi, genomförande och förvaltning inom fastighets- och processstyrning.Vår styrka är teknisk kompetens och helhetsansvar - vi hjälper våra kunder med allt från energi- och teknikförvaltning till entreprenader och beställarstöd.
Med kontor i Nykvarn och Visby verkar vi i hela landet och erbjuder hållbara automationslösningar som gör skillnad för våra kunder.
Rollen
Som teknisk projektledare hos oss blir du en nyckelperson i våra projekt. Du kommer att:
• Driva och leda tekniska entreprenader, projekteringar och utredningar.
• Planera, koordinera resurser och följa upp arbetet på plats.
• Ha ansvar för budget, tidplan och leverans enligt SGAM:s projektmetodik.
• Samverka med både interna team och externa entreprenörer.
Här får du chansen att kombinera teknisk förståelse med ledarskap - i projekt som spänner över både fastighetstekniska system och industriella processer.Publiceringsdatum2025-09-12Profil
Du är en självklar initiativtagare som driver projekt framåt och arbetar strukturerat - det är egenskaper vi ser som nödvändiga för rollen.
Utöver detta ser vi gärna att du har:
• Några års erfarenhet som projektledare, gärna inom entreprenad, elinstallation eller installationssamordning.
• Erfarenhet från fastighetssektorn, processindustri eller automation.
• En teknisk bakgrund som ingenjör eller tekniker.
Vi erbjuder
På SGAM får du mer än ett jobb - du får möjlighet att utvecklas i en växande organisation med stor frihet och starkt stöd från erfarna kollegor. Hos oss får du:
• En varierad och självständig roll.
• Möjlighet att stärka din specialistkunskap inom automation och styrning.
• En arbetsmiljö där vi värnar om trivsel, trygghet och kompetensutveckling.
Praktisk information
Placering: Visby
Start: Hösten 2025
Urval och intervjuer sker löpande
Frågor om tjänsten och processen besvaras av LB Karriär:
Mail: info@lbkarriar.se
Telefon: 0498-201780
Vill du vara med och forma framtidens hållbara tekniklösningar? Skicka in din ansökan och bli en del av SGAM!
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
